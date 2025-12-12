  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Новые дома

Коттеджные посёлки в Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

Москва
1
Северо-Западный федеральный округ
454
Ленинградская область
454
Всеволожский район
209
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Показать все Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$305,274
Домовладение № 95. Кадастровый номер: 47:07:0154001:925
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$34,070
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
TekceTekce
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$25,683
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$36,657
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$25,757
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$69,425
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$24,128
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$39,967
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$34,875
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$30,002
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$28,647
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$146,396
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$239,319
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$37,536
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$91,797
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$34,551
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$24,748
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$71,556
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$31,674
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$364,347
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$26,824
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти