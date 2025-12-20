  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Всеволожский район
  4. Новые дома

Коттеджные посёлки во Всеволожском районе, Россия

Колтушское городское поселение
4
Kujvozovskoe selskoe poselenie
2
Leskolovskoe selskoe poselenie
2
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Показать все Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,908
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Показать все Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,908
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
TekceTekce
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$56,850
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
Показать все Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$179,990
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$22,063
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Показать все Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$54,894
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$33,403
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$23,997
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти