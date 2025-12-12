  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Ромашкинское сельское поселение
  4. Новые дома

Коттеджные посёлки в Ромашкинском сельском поселении, Россия

Москва
1
Северо-Западный федеральный округ
454
Ленинградская область
454
Всеволожский район
209
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,291
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$40,587
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$82,805
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
OneOne
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$79,895
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$17,690
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$59,988
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$65,457
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,610
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,206
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$48,852
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$21,433
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$54,844
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$33,629
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$150,176
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,768
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,109
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,197
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,226
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,206
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$43,035
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$68,921
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$72,325
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$44,614
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$24,856
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,921
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,384
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$21,827
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$21,464
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,534
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$23,118
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$22,239
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,028
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$21,094
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,818
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,860
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,215
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,684
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$38,283
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,490
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$24,429
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$21,526
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,195
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,293
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$47,774
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$25,109
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,226
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$17,516
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$130,910
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$25,326
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$51,651
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$38,968
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Показать все Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,343
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти