Коттеджный посёлок Прилесный 2.0

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в котором можно приобрести продукты первой необходимости. Остальная соц.значимая инфраструктура расположена в Разметелево, где есть детские сады, школы, сетевые магазины, отделения почты и банков, а также медицинские пункты. 15 минут до ТРЦ «МЕГА Дыбенко» - здесь можно закупить продуктов в «Ашане» или строительные материалы в ОБИ
ПРИРОДА:
→ В пешей доступности находится Невский лесопарк, где вы сможете устраивать ежедневные прогулки с семьей на свежем воздухе или пробежки по утрам
→ Озеро Манушкино
КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Центральный водо- и газопровод
→ Открытая система водоотведения с укреплением откосов и устройством трубопересечек для отвода воды
→ Пожарный водоём
→ Просторная рекреационная территория с прогулочной аллеей, детской и спортивной площадкой
→ Площадка для выгула домашних животных
→ В посёлке открылся соседский центр!
→ 2 КПП с круглосуточной охраной, видеонаблюдением
→ Ограждение посёлка по периметру
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на 9 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
→ Дополнительная выгода для покупателей из регионов
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
→ 5 районов застройки в СПб и ЛО
Звоните! Возможен онлайн-показ
Участок № 160. Кадастровый номер 1: 47:07:1047005:8746
Местонахождение на карте
Колтушское городское поселение, Россия
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно