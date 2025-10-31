Коттеджный посёлок Прилесный 2.0

Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Всеволожский район Ленинградской области

→ 16 км от КАД

→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе

→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в котором можно приобрести продукты первой необходимости. Остальная соц.значимая инфраструктура расположена в Разметелево, где есть детские сады, школы, сетевые магазины, отделения почты и банков, а также медицинские пункты. 15 минут до ТРЦ «МЕГА Дыбенко» - здесь можно закупить продуктов в «Ашане» или строительные материалы в ОБИ



ПРИРОДА:

→ В пешей доступности находится Невский лесопарк, где вы сможете устраивать ежедневные прогулки с семьей на свежем воздухе или пробежки по утрам

→ Озеро Манушкино



КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:

→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)

→ Центральный водо- и газопровод

→ Открытая система водоотведения с укреплением откосов и устройством трубопересечек для отвода воды

→ Пожарный водоём

→ Просторная рекреационная территория с прогулочной аллеей, детской и спортивной площадкой

→ Площадка для выгула домашних животных

→ В посёлке открылся соседский центр!

→ 2 КПП с круглосуточной охраной, видеонаблюдением

→ Ограждение посёлка по периметру



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на 9 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

→ Дополнительная выгода для покупателей из регионов



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

→ 5 районов застройки в СПб и ЛО



Звоните! Возможен онлайн-показ

Участок № 160. Кадастровый номер 1: 47:07:1047005:8746