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Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Плодовское сельское поселение, Россия
от
$22,605
;
28
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Адрес Адрес
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ID: 25348
ID новостройки на Realting
In CRM: 5613
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Плодовское сельское поселение

О комплексе

Участок на берегу озера Отрадное
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах езды на автомобиле в посёлке Громово: больница, детские сады, ясли и школы, почта, кафе и магазины, отделения банков и почты, МФЦ, пункт выдачи «Яндекс Маркета»

ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:
→ Озеро Отрадное, сосновый бор

КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Водопровод
→ КПП, охрана
→ Территория отдыха, пирс, слип для лодок
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Уличное освещение
→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!

ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №250. Кадастровый номер участка: 47:03:0802001:653

Местонахождение на карте

Плодовское сельское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$22,605
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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