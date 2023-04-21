Дубай - роскошный мегаполис в ОАЭ у побережья Персидского залива. Город известен ультрасовременной инфраструктурой, модными ресторанами и большим выбором комфортабельного жилья.
Популярные районы Дубая для покупки недвижимости иностранцами
В состав эмирата входят свыше 200 районов. Лучшими из них для приобретения жилья считаются:
Дубай-Марина. Элитная локация, расположенная рядом с пляжем. На недвижимость в Дубае цены здесь установлены в пределах 3500 евро за квадрат.
Джумейра. Престижный пригород с роскошными особняками. Стоимость жилья в Дубае здесь варьируется от 1200 до 5000 евро за кв. метр.
Дейра. Исторический центр эмирата, где соседствуют старинные постройки и новые небоскребы. Цена на недвижимость в Дубае в этой локации составляет в среднем 3000 евро за квадрат.
Дубайленд. Крупный район с развлекательными зонами и жилыми кварталами. Цена кв. метра - 3500 евро.
Стоимость жилой недвижимости в Дубае
В эмирате можно купить жилье на любой вкус:
квартиры и апартаменты со всеми удобствами;
дома и особняки с большим количеством спален и гостиных;
таунхаусы, сочетающее в себе преимущества городской квартиры и загородного дома;
виллы с бассейнами.
Стоимость жилой недвижимости в Дубае:
Тип жилья
Средняя стоимость кв. метра
Квартиры на вторичном рынке в центре города
3600 евро
Квартиры-вторички в пригороде
2400 евро
Квартиры в новостройках в центре
4000 евро
Квартиры в новостройках в пригороде
3000 евро
Квартиры от застройщика на стадии котлована
2500 евро
Стоимость недвижимости в Дубае в частном секторе - аналогичная. Исключение - виллы. Их кв. метр может оцениваться в 5000-7000 евро.
Преимущества покупки недвижимости в Дубае
Приобретение квартиры или дома в эмирате открывает ряд выгодных перспектив:
высокий доход от сдачи жилья в Дубае в аренду - до 5-7% годовых;
проживание в развитом государстве с высоким уровнем комфорта;
получение резидентства за покупку недвижимости от 270 тыс. долларов;
доступ к престижному образованию.
Как купить жилье в Дубае
Иностранные лица могут приобретать собственность с правом владения только во фрихолд-зонах. Если покупать недвижимость в лизхолд-зонах, она будет оформлена как арендная. Налоги на покупку жилья в ОАЭ отсутствуют.
С собой иностранцам нужно иметь загранпаспорт, визу и сертификат NOC. Если покупается недвижимость в Дубае от застройщика на стадии строительства, последний документ не требуется. В этом случае подписывается первичный договор, который нужно переоформить после сдачи объекта в эксплуатацию.
Чтобы купить недвижимость в Дубае, необходимо:
Выбрать объект.
Подписать в нотариусе договор купли-продажи.
Рассчитаться с продавцом.
Зарегистрировать объект в дубайском земельном департаменте.
Получить право собственности.
Часто задаваемые вопросы о жилой недвижимости Дубая
Какие права дает дубайская Золотая виза?
Документ позволяет легально жить и работать в эмирате.
Какие налоги нужно платить?
Налоговые взносы платятся только за содержание ЖК, в котором находится квартира (до 8,17 долларов ежемесячно за кв. метр).
Как стать резидентом?
Оформить резидентство ОАЭ можно путем покупки недвижимости от 270 тыс. долларов.
Могут ли иностранцы сдавать купленное жилье в аренду?
Да, любой приобретенный объект разрешается сдавать в аренду.