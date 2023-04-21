Дубай - роскошный мегаполис в ОАЭ у побережья Персидского залива. Город известен ультрасовременной инфраструктурой, модными ресторанами и большим выбором комфортабельного жилья.

Стоимость недвижимости в Дубае в частном секторе - аналогичная. Исключение - виллы. Их кв. метр может оцениваться в 5000-7000 евро.

Как купить жилье в Дубае

Иностранные лица могут приобретать собственность с правом владения только во фрихолд-зонах. Если покупать недвижимость в лизхолд-зонах, она будет оформлена как арендная. Налоги на покупку жилья в ОАЭ отсутствуют.

С собой иностранцам нужно иметь загранпаспорт, визу и сертификат NOC. Если покупается недвижимость в Дубае от застройщика на стадии строительства, последний документ не требуется. В этом случае подписывается первичный договор, который нужно переоформить после сдачи объекта в эксплуатацию.

Чтобы купить недвижимость в Дубае, необходимо: