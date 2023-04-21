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Купить недвижимость в Дубае, ОАЭ

Дубай
1076
Falcon City of Wonders
9
Deira
7
Al Lisaili
2
1 263 объекта найдено
Дом 3 спальни в Дубай, ОАЭ
VIP
Дом 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 729 м²
€ 4,337,200
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 75 м² 10/19 Этаж
€ 433,000
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 518 м² 2/16 Этаж
€ 6,189,065
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м² 2/2 Этаж
€ 6,189,065
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 11/80 Этаж
€ 397,833
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 1 064 м²
€ 495,541
Presenting Emaar Golf Grand, the next residential development at Dubai Hills Estate, lined w…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 1 853 м²
€ 1,133,624
Presenting Emaar Golf Grand, the next residential development at Dubai Hills Estate, lined w…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 707 м²
€ 356,504
Presenting Emaar Golf Grand, the next residential development at Dubai Hills Estate, lined w…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 1 322 м²
€ 612,730
Presenting Emaar Golf Grand, the next residential development at Dubai Hills Estate, lined w…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 2 011 м²
€ 972,738
Presenting Emaar Golf Grand, the next residential development at Dubai Hills Estate, lined w…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 681 м²
€ 341,607
Presenting Emaar Golf Grand, the next residential development at Dubai Hills Estate, lined w…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 1 064 м²
€ 549,170
The latest residential epitome - Elvira at Dubai Hills Estate by Emaar Properties offers ext…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 1 063 м²
€ 550,412
The latest residential epitome - Elvira at Dubai Hills Estate by Emaar Properties offers ext…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 1 501 м²
€ 804,403
The latest residential epitome - Elvira at Dubai Hills Estate by Emaar Properties offers ext…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 1 519 м²
€ 807,383
The latest residential epitome - Elvira at Dubai Hills Estate by Emaar Properties offers ext…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 861 м²
€ 791,841
Spectacular Seahaven, latest launch with a distinguished of 3-tower complex by Sobha Realty,…
Дом 7 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
12 Количество комнат 3 069 м²
€ 82,180,500
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 499,584
Bellevue Tower 2 Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: центр Дубая Спальни: 1 Ва…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 861,783
Address JBR Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: JBR Спальни: 1 + 1 PDR Ванные …
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 410 м²
€ 836,708
Lagoons Mykonos is the latest edition at Damac Lagoons by Damac Properties. These stunning h…
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат 3 397 м²
€ 814,362
Lagoons Mykonos is the latest edition at Damac Lagoons by Damac Properties. These stunning h…
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат 2 282 м²
€ 613,255
Lagoons Mykonos is the latest edition at Damac Lagoons by Damac Properties. These stunning h…
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат 2 302 м²
€ 635,600
Lagoons Mykonos is the latest edition at Damac Lagoons by Damac Properties. These stunning h…
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат 1 107 м²
€ 1,117,265
Emaar Beachfront’s Seapoint is an upcoming luxury waterfront development in Dubai. The proje…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 572 м²
€ 670,359
Emaar Beachfront’s Seapoint is an upcoming luxury waterfront development in Dubai. The proje…
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3 ванных комнат 1 829 м²
€ 2,259,359
Emaar Beachfront’s Seapoint is an upcoming luxury waterfront development in Dubai. The proje…
Дом 7 спален в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален
Дубай, ОАЭ
8 Количество комнат 6 ванных комнат 675 м² Количество этажей 2
€ 1,461,285
Вилла  Акция: Распродажа Район: Аль-Фурджан Дополнительное местоположение: Тилал А…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 ванных комнат 70 м² 6/25 Этаж
€ 459,518
Cрочная продажа апартаментов !!! Цена составляет 504 000 $- ниже первоначальной стоимости , …
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м²
€ 1,448,795
The Address Fountain View 2 Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: центр Дубая Спа…
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 354,704
Collective 2.0 Сделка: Продажа Категория: Квартира Район: Дубай Хиллз Эстейт Спальни: …

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Дубай - роскошный мегаполис в ОАЭ у побережья Персидского залива. Город известен ультрасовременной инфраструктурой, модными ресторанами и большим выбором комфортабельного жилья.

Популярные районы Дубая для покупки недвижимости иностранцами

В состав эмирата входят свыше 200 районов. Лучшими из них для приобретения жилья считаются:

  • Дубай-Марина. Элитная локация, расположенная рядом с пляжем. На недвижимость в Дубае цены здесь установлены в пределах 3500 евро за квадрат.
  • Джумейра. Престижный пригород с роскошными особняками. Стоимость жилья в Дубае здесь варьируется от 1200 до 5000 евро за кв. метр.
  • Дейра. Исторический центр эмирата, где соседствуют старинные постройки и новые небоскребы. Цена на недвижимость в Дубае в этой локации составляет в среднем 3000 евро за квадрат.
  • Дубайленд. Крупный район с развлекательными зонами и жилыми кварталами. Цена кв. метра - 3500 евро.

Стоимость жилой недвижимости в Дубае

В эмирате можно купить жилье на любой вкус:

  • квартиры и апартаменты со всеми удобствами;
  • дома и особняки с большим количеством спален и гостиных;
  • таунхаусы, сочетающее в себе преимущества городской квартиры и загородного дома;
  • виллы с бассейнами.

Стоимость жилой недвижимости в Дубае:

Тип жилья Средняя стоимость кв. метра
Квартиры на вторичном рынке в центре города 3600 евро
Квартиры-вторички в пригороде 2400 евро
Квартиры в новостройках в центре 4000 евро
Квартиры в новостройках в пригороде 3000 евро
Квартиры от застройщика на стадии котлована 2500 евро

Стоимость недвижимости в Дубае в частном секторе - аналогичная. Исключение - виллы. Их кв. метр может оцениваться в 5000-7000 евро.

Преимущества покупки недвижимости в Дубае

Приобретение квартиры или дома в эмирате открывает ряд выгодных перспектив:

  • высокий доход от сдачи жилья в Дубае в аренду - до 5-7% годовых;
  • проживание в развитом государстве с высоким уровнем комфорта;
  • получение резидентства за покупку недвижимости от 270 тыс. долларов;
  • доступ к престижному образованию.

Как купить жилье в Дубае

Иностранные лица могут приобретать собственность с правом владения только во фрихолд-зонах. Если покупать недвижимость в лизхолд-зонах, она будет оформлена как арендная. Налоги на покупку жилья в ОАЭ отсутствуют.

С собой иностранцам нужно иметь загранпаспорт, визу и сертификат NOC. Если покупается недвижимость в Дубае от застройщика на стадии строительства, последний документ не требуется. В этом случае подписывается первичный договор, который нужно переоформить после сдачи объекта в эксплуатацию.

Чтобы купить недвижимость в Дубае, необходимо:

  1. Выбрать объект.
  2. Подписать в нотариусе договор купли-продажи.
  3. Рассчитаться с продавцом.
  4. Зарегистрировать объект в дубайском земельном департаменте.
  5. Получить право собственности.

Часто задаваемые вопросы о жилой недвижимости Дубая

Какие права дает дубайская Золотая виза?

Документ позволяет легально жить и работать в эмирате.

Какие налоги нужно платить?

Налоговые взносы платятся только за содержание ЖК, в котором находится квартира (до 8,17 долларов ежемесячно за кв. метр).

Как стать резидентом?

Оформить резидентство ОАЭ можно путем покупки недвижимости от 270 тыс. долларов.

Могут ли иностранцы сдавать купленное жилье в аренду?

Да, любой приобретенный объект разрешается сдавать в аренду.

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