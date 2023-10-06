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Жильё с бассейном в Дубае, ОАЭ

Palm Jumeirah
79
Nad Al Sheba
75
Nadd Al Hamar
73
Ras Al Khor
73
Dubai Marina
66
Dubai Hills
65
Meydan
65
Al Furjan
59
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154 объекта найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 9/15
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный в одн…
€327,919
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 6/49
Damac Bay 2 от Cavalli — это роскошный жилой проект, расположенный в Dubai Harbour, потрясаю…
€846,845
Дом 6 спален с террасой, с бассейном, с садом в Дубай, ОАЭ
Дом 6 спален с террасой, с бассейном, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Площадь 726 м²
District One, Mohammed Bin Rashid City Villa — это роскошный жилой комплекс в Дубае. Район м…
€3,15 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с бассейном, с тренажерным залом в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с бассейном, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 6/44
Canal Heights – 2 — новый роскошный проект, возвышающийся на 44 этажей на набережной в сердц…
€590,369
Дом 3 спальни с бассейном, с рестораном, больница в Дубай, ОАЭ
Дом 3 спальни с бассейном, с рестораном, больница
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 229 м²
Этаж 2/2
Одна из ведущих инвестиционных компаний Dubai Investments раскрыла детали реализации своего …
€681,158
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 257 м²
Этаж 2/2
Ajmal Makan предлагает два типа впечатляющих комплексов: Sun Island Smart Villas и Blue Bay …
€680,905
Квартира 2 спальни с бассейном, с гаражом, с тренажерным залом в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с бассейном, с гаражом, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж 12/45
Застройщик жилого комплекса — ведущий девелопер Дубая Binghatti Properties. Проект будет рас…
€4,78 млн
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с рестораном в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с рестораном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 5/13
Vincitore Volare — это шедевральный комплекс в Арджане, Дубай, который включает в себя роско…
€240,176
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Этаж 6/7
Стратегическое сообщение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к большому городу и его яр…
€387,930
Квартира 1 спальня с балконом, с бассейном, с видом на город в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с бассейном, с видом на город
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 10/30
КВАРТИРЫ D3SIGN QUARTER AT D3 в первом жилом комплексе в районе D3. Dubai Design District (…
€465,193
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 10/18
Преимущества проекта: -Прямой доступ к набережной Dubai Canal -Брендовая отделка апартамен…
€483,327
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 19/39
Компания Me Do Re Properties DMCC представила жилой комплекс премиум-класса Me Do Re в Jumei…
€420,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 12
Площадь 3 069 м²
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
€82,18 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Этаж 8/8
Эта квартира в Арьяне с пейзажным бассейном и джакузи, эта резиденция предлагает роскошь и о…
€300,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/65
Sobha One — роскошный многофункциональный мегакомплекс от Sobha Realty, который был представ…
€275,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Вдохновленный своим несравненным расположением с видом на культовый горизонт Дубая и мерцающ…
€289,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 17/52
Один из ведущих застройщиков Дубая, компания Deyaar, анонсировала запуск фирменного проекта …
€321,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 27/45
EDGE от Select Group был разработан тем же дизайнером, который разработал: Dubai Future M…
€419,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 9/15
Mangrove Residences — уникальный в своем роде проект от Expo City Dubai, расположенный в одн…
€328,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Этаж 6
Из окон - панорамные виды на Дубайский канал и променад Creek Marina. Роскошная береговая ли…
€396,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 870 м²
Этаж 36/49
Следуйте за ритмом волн, чтобы оказаться в DAMAC Bay by Cavalli, величественном 42-этажном ж…
€750,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 10/19
Компания DarGlobal запустила проект DG1 Living в развивающемся районе Business Bay на берегу…
€433,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 992 м²
Количество этажей 52
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
€630,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Blue Collection Real Estate рада представить эксклюзивные апартаменты The Community в Motor …
€115,937
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/25
Эксклюзивные апартаменты Park Field в The Dubai Hills Estate. Детали проекта: Cтоимость: 3…
€322,000
Квартира 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 556 м²
Этаж 74/83
Детали проекта: Стоимость: 7 099 000 EUR Площадь: 556 кв.м. Количество спален: 5 План оп…
€7,10 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/6
Удобства и Услуги: Тренажерный зал; Крытая парковка; Изысканные рестораны и кафе; Центра…
€403,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 8
Удобства и Услуги: Велосипедные и беговые дорожки; Игровые детские пространства; Плавател…
€260,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 65
Удобства и Услуги: Бесплатная стоянка и услуги парковщика; Скоростные лифты; Оборудованны…
€441,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 15/27
Удобства и Услуги: Бассейн; Тренажерный зал на открытом воздухе; Мужская и женская парные…
€408,400

Типы недвижимости в Дубае

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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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с видом на озеро
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