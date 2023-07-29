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Дома в Мерсин, Турция

виллы
15
дуплексы
12
28 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня в Mezitli, Турция
Дуплекс 1 спальня
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Просторные Квартиры в Мерсине, Мезитли, с Двумя Балконами Мерсин – город в восточной части с…
€ 150,000
Дом 2 спальни в Мерсин, Турция
Дом 2 спальни
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Сдвоенный Дом с Просторной Террасой в Мерсине, Турция. Сдвоенный дом находится в районе Карг…
€ 139,000
Дуплекс 1 спальня в Merdivenlikuyu, Турция
Дуплекс 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Квартиры с Видом на Море в Мерсине, Аяш, с Террасами и Двумя Санузлами Мерсин – город, распо…
€ 90,000
Вилла 2 спальни в Ciftepinar, Турция
Вилла 2 спальни
Ciftepinar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Вилла с Парковкой в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Эрдемли Вилла расположена в Мерсине…
€ 220,000
Вилла 3 спальни в Sogucak, Турция
Вилла 3 спальни
Sogucak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Вилла на Природе в Мерсине, Согуджак с Двумя Террасами. Вилла в Мерсине имеет складское поме…
€ 335,000
Вилла 4 комнаты в Erdemli, Турция
Вилла 4 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию двухэтажную виллу в центральном районе Енишехир. Вилла планиров…
€ 464,000
Вилла 3 спальни в Мерсин, Турция
Вилла 3 спальни
Мерсин, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
КАРГЫДЖАК ВИЛЛА № 6 НА ОЛИВКОВОМ ХОЛМЕ. 3 КОМНАТЫ, 1 ХОЛЛ, 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ, 2 БАЛКОНА бо…
€ 365,000
Вилла 5 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 3
Мечтаете о собственном доме в Мерсине? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в цент…
€ 334,000
Дуплекс 3 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Представляем Вам садовый дуплекс 2+1, общей площадью 90 м2. Квартира расположена в комплексе…
€ 166,000
Дуплекс 2 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Представлен к продаже дуплекс  1+1 в районе Тедже. Квартира имеет общую площадь 65 м2 и нахо…
€ 63,500
Вилла 6 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу 5+1 с собственным бассейном в Кашлы. Вилла об…
€ 654,000
Вилла 5 комнат в Arpacsakarlar, Турция
Вилла 5 комнат
Arpacsakarlar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу 4+1 с видом на горы в Торослар. Вилла общей п…
€ 218,000
Вилла 2 спальни в Мерсин, Турция
Вилла 2 спальни
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
€ 160,000
Вилла 2 спальни в Мерсин, Турция
Вилла 2 спальни
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Вилла с мебелью, Томюк, Мерсин. Подходит для получения ВНЖ. 1 этаж - кухня-салон, терр…
€ 145,000
Вилла 6 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3
Мечтаете о собственном доме в Мерсине? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в цент…
€ 424,500
Вилла 5 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3
К продаже представлена вилла 4+1 в популярном районе Мерсина, Эрдемли (Каргыпынары). Вилла т…
€ 378,000
Дуплекс 4 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 10
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 10 …
€ 285,000
Вилла 2 спальни в Silifke, Турция
Вилла 2 спальни
Silifke, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
€ 158,000
Вилла 6 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3
Мечтаете о собственном доме у моря? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в централ…
€ 329,500
Вилла 6 комнат в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 3
Выбираете отдельностоящий дом на берегу Средиземного моря? Тогда обратите внимание на данное…
€ 336,000
Дуплекс 4 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Представляем новый проект комплекса, который будет располагаться в одной из самых привлекате…
€ 73,000
Дуплекс 7 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 7 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Этаж 11
К продаже представлен  дуплекс 6+1 в популярном районе Мерсина, Мезитли. Квартира  имеет общ…
€ 231,500
Вилла 7 комнат в Kocavilayet, Турция
Вилла 7 комнат
Kocavilayet, Турция
Комнаты 7
Площадь 536 м²
Этаж 2/2
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…
€ 1,300,000
Дуплекс 5 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
€ 191,500
Дуплекс 5 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 4
К продаже представлен  дуплекс 3+2 в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Кв…
€ 250,000
Дуплекс 3 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса  в набирающем популярность микро…
€ 110,000
Дуплекс 5 комнат в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4
Вашему вниманию представляется новый проект 12-этажного жилого комплекса в Мерсине, район Че…
€ 82,000
Дуплекс 4 комнаты в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположенного на участке общей …
€ 120,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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