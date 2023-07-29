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28 объектов найдено
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Дуплекс 1 спальня
Mezitli, Турция
2
2
120 м²
13
Просторные Квартиры в Мерсине, Мезитли, с Двумя Балконами Мерсин – город в восточной части с…
€ 150,000
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Дом 2 спальни
Мерсин, Турция
3
2
200 м²
Сдвоенный Дом с Просторной Террасой в Мерсине, Турция. Сдвоенный дом находится в районе Карг…
€ 139,000
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Дуплекс 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2
2
101 м²
12
Квартиры с Видом на Море в Мерсине, Аяш, с Террасами и Двумя Санузлами Мерсин – город, распо…
€ 90,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Ciftepinar, Турция
4
2
110 м²
2
Вилла с Парковкой в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Эрдемли Вилла расположена в Мерсине…
€ 220,000
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Вилла 3 спальни
Sogucak, Турция
4
2
290 м²
3
Вилла на Природе в Мерсине, Согуджак с Двумя Террасами. Вилла в Мерсине имеет складское поме…
€ 335,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Erdemli, Турция
4
2
300 м²
2
Представляем Вашему вниманию двухэтажную виллу в центральном районе Енишехир. Вилла планиров…
€ 464,000
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Вилла 3 спальни
Мерсин, Турция
4
2
190 м²
КАРГЫДЖАК ВИЛЛА № 6 НА ОЛИВКОВОМ ХОЛМЕ. 3 КОМНАТЫ, 1 ХОЛЛ, 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ, 2 БАЛКОНА бо…
€ 365,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Erdemli, Турция
5
2
320 м²
3
Мечтаете о собственном доме в Мерсине? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в цент…
€ 334,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Erdemli, Турция
3
2
90 м²
2
Представляем Вам садовый дуплекс 2+1, общей площадью 90 м2. Квартира расположена в комплексе…
€ 166,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 комнаты
Erdemli, Турция
2
1
65 м²
1
Представлен к продаже дуплекс 1+1 в районе Тедже. Квартира имеет общую площадь 65 м2 и нахо…
€ 63,500
Рекомендовать
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
6
3
450 м²
2
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу 5+1 с собственным бассейном в Кашлы. Вилла об…
€ 654,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Arpacsakarlar, Турция
5
4
200 м²
2
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу 4+1 с видом на горы в Торослар. Вилла общей п…
€ 218,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Мерсин, Турция
3
3
150 м²
1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
€ 160,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Мерсин, Турция
3
2
130 м²
2
Вилла с мебелью, Томюк, Мерсин. Подходит для получения ВНЖ. 1 этаж - кухня-салон, терр…
€ 145,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
6
3
250 м²
3
Мечтаете о собственном доме в Мерсине? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в цент…
€ 424,500
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Erdemli, Турция
5
2
170 м²
3
К продаже представлена вилла 4+1 в популярном районе Мерсина, Эрдемли (Каргыпынары). Вилла т…
€ 378,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
4
3
200 м²
10
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 10 …
€ 285,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Silifke, Турция
3
100 м²
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
€ 158,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
6
3
250 м²
3
Мечтаете о собственном доме у моря? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в централ…
€ 329,500
Рекомендовать
Вилла 6 комнат
Erdemli, Турция
6
3
235 м²
3
Выбираете отдельностоящий дом на берегу Средиземного моря? Тогда обратите внимание на данное…
€ 336,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
4
1
70 м²
1
Представляем новый проект комплекса, который будет располагаться в одной из самых привлекате…
€ 73,000
Рекомендовать
Дуплекс 7 комнат
Erdemli, Турция
7
6
420 м²
11
К продаже представлен дуплекс 6+1 в популярном районе Мерсина, Мезитли. Квартира имеет общ…
€ 231,500
Рекомендовать
Вилла 7 комнат
Kocavilayet, Турция
7
536 м²
2/2
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…
€ 1,300,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
5
2
220 м²
4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
€ 191,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
5
2
450 м²
4
К продаже представлен дуплекс 3+2 в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Кв…
€ 250,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Erdemli, Турция
3
1
77 м²
4
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса в набирающем популярность микро…
€ 110,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Erdemli, Турция
5
1
58 м²
4
Вашему вниманию представляется новый проект 12-этажного жилого комплекса в Мерсине, район Че…
€ 82,000
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Дуплекс 4 комнаты
Erdemli, Турция
4
1
60 м²
4
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположенного на участке общей …
€ 120,000
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Параметры недвижимости в Мерсин, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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