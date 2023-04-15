Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Квартиры

Купить квартиру в Коджаэли, Турция

Измит
11
Fatih Mahallesi
10
Ataevler Mahallesi
4
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
4
Kartepe
4
Sevkatiye Mahallesi
4
Sarimese Mahallesi
3
Akse Mahallesi
1
Квартира В архив
Очистить
37 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/6 Этаж
€ 81,297
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 114,133
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 4 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат 112 м² 3/3 Этаж
€ 264,500
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
Квартира 5 комнатв Sarimese, Турция
Квартира 5 комнат
Sarimese, Турция
5 Количество комнат 222 м² 1/1 Этаж
€ 215,300
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
Квартира 4 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат 151 м² 3/3 Этаж
€ 157,000
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
Квартира 3 комнатыв Sarimese, Турция
Квартира 3 комнаты
Sarimese, Турция
3 Количество комнат 108 м² 2/2 Этаж
€ 134,900
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
Квартира 2 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 142,500
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 3 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 113 м² 3/3 Этаж
€ 166,400
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 5 комнатв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 230 м² 4/4 Этаж
€ 326,000
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 4 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 191,900
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 4 комнатыв Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
Квартира 2 спальнив Sarimese Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² Количество этажей 1
€ 91,689
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах
Квартира 3 спальнив Sarimese Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м² Количество этажей 1
€ 126,071
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 1
€ 192,963
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 176 м² Количество этажей 1
€ 180,170
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м² Количество этажей 1
€ 179,616
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 2 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 150,342
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 1 спальняв Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Fatih Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 130,049
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м² Количество этажей 1
€ 179,616
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 184 м² Количество этажей 1
€ 155,562
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 176 м² Количество этажей 1
€ 201,137
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальнив Akse Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Akse Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² Количество этажей 1
€ 171,779
Проект Meva Anadolu, ориентированный на семью, жизнь, комфорт, состоит из 750 резиденций в 1…
Квартира 4 спальнив Измит, Турция
Квартира 4 спальни
Измит, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 255 м² Количество этажей 1
€ 324,573
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…
Квартира 2 спальнив Sarimese Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м² Количество этажей 1
€ 113,124
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.
Квартира 3 спальнив Измит, Турция
Квартира 3 спальни
Измит, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м² Количество этажей 1
€ 120,711
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 3 спальнив Измит, Турция
Квартира 3 спальни
Измит, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 1
€ 120,784
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 4 спальнив Измит, Турция
Квартира 4 спальни
Измит, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 257 м² Количество этажей 1
€ 294,865
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…
Квартира 2 спальнив Измит, Турция
Квартира 2 спальни
Измит, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 318 м² Количество этажей 1
€ 163,912
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 2 спальнив Измит, Турция
Квартира 2 спальни
Измит, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 128,330
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти