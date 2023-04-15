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Турция
Мраморноморский регион
Квартиры
Купить квартиру в Коджаэли, Турция
Измит
11
Fatih Mahallesi
10
Ataevler Mahallesi
4
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
4
Kartepe
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37 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/6 Этаж
€ 81,297
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
3/10 Этаж
€ 114,133
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат
112 м²
3/3 Этаж
€ 264,500
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
Квартира 5 комнат
Sarimese, Турция
5 Количество комнат
222 м²
1/1 Этаж
€ 215,300
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
Квартира 4 комнаты
Sarimese, Турция
4 Количество комнат
151 м²
3/3 Этаж
€ 157,000
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
Квартира 3 комнаты
Sarimese, Турция
3 Количество комнат
108 м²
2/2 Этаж
€ 134,900
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
Квартира 2 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 142,500
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 3 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
113 м²
3/3 Этаж
€ 166,400
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
230 м²
4/4 Этаж
€ 326,000
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
145 м²
2/2 Этаж
€ 191,900
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 4 комнаты
Cavusciftligi, Турция
4 Количество комнат
145 м²
2/2 Этаж
€ 217,100
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
123 м²
Количество этажей 1
€ 91,689
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах
Квартира 3 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
Количество этажей 1
€ 126,071
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 1
€ 192,963
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
176 м²
Количество этажей 1
€ 180,170
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
205 м²
Количество этажей 1
€ 179,616
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 2 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 150,342
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 1 спальня
Fatih Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 130,049
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
205 м²
Количество этажей 1
€ 179,616
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
184 м²
Количество этажей 1
€ 155,562
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальни
Fatih Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
176 м²
Количество этажей 1
€ 201,137
Наш проект состоит из 9 блоков и 288 квартир. На открытой площадке есть 2 открытых бассейна,…
Квартира 3 спальни
Akse Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
Количество этажей 1
€ 171,779
Проект Meva Anadolu, ориентированный на семью, жизнь, комфорт, состоит из 750 резиденций в 1…
Квартира 4 спальни
Измит, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
255 м²
Количество этажей 1
€ 324,573
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…
Квартира 2 спальни
Sarimese Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 1
€ 113,124
Mahal Kartepe - это жилой проект Zeray Insaat. Проект состоит из 312 жилых единиц в 12 кварталах.
Квартира 3 спальни
Измит, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
Количество этажей 1
€ 120,711
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 3 спальни
Измит, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 1
€ 120,784
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 4 спальни
Измит, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
257 м²
Количество этажей 1
€ 294,865
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…
Квартира 2 спальни
Измит, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 318 м²
Количество этажей 1
€ 163,912
Возвращение к жизни, свободе, себе и миролюбию начинается с Эсиля Картепе, который разработа…
Квартира 2 спальни
Измит, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 1
€ 128,330
Возвращение к жизни, свободе, себе и спокойствию начинается с Эсил Картепе, который был спро…
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