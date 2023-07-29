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Пентхаусы в Стамбул, Турция

Сарыер
4
Фатих
3
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36 объектов найдено
Пентхаус 1 спальня в Бейоглу, Турция
Пентхаус 1 спальня
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/6
Spacious 1+1 Flat for Sale in Beyoğlu, Firüzağa Mahallesi (Available for AIRBNB Use) …
€ 250,000
Пентхаус 4 спальни в Сарыер, Турция
Пентхаус 4 спальни
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€ 833,000
Пентхаус 2 спальни в Сарыер, Турция
Пентхаус 2 спальни
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Стамбуле на Побережье Района Сарыер в Окружении Леса. Великолепные квартиры в Сар…
€ 616,000
Пентхаус 6 спален в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Стамбуле Вблизи Связующей Дороги с Шоссе ТЕМ в Эсеньюрте. Просторные квартиры нах…
€ 716,000
Пентхаус 3 спальни в Бейоглу, Турция
Пентхаус 3 спальни
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€ 1,200,000
Пентхаус 4 спальни в Картал, Турция
Пентхаус 4 спальни
Картал, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Квартиры Под Ключ в Идеальном Месте Стамбула. Квартиры с великолепным видом на море и остров…
€ 799,000
Пентхаус 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€ 983,000
Пентхаус 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€ 946,000
Пентхаус 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 21
Недвижимость с Видом на Море и Природу в Стамбуле, Картал. Элитная недвижимость в Стамбуле, …
€ 867,000
Пентхаус 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€ 538,000
Пентхаус 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4/4
Новые Инвестиционные Квартиры в Стамбуле. Недорогие и современные квартиры-студии расположен…
€ 427,000
Пентхаус 4 спальни в Султанбейли, Турция
Пентхаус 4 спальни
Султанбейли, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле, Султанбейли Рядом с Аэропортом. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, …
€ 616,000
Пентхаус 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 12/12
Элитные Квартиры с Видом на Море в Джаддебостане, Стамбул. Элитная недвижимость находится в …
€ 2,590,000
Пентхаус 5 спален в Бейликдюзю, Турция
Пентхаус 5 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Количество этажей 10
Элегантные Квартиры с Видом на Город в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры расположены…
€ 589,000
Пентхаус 5 спален в Малтепе, Турция
Пентхаус 5 спален
Малтепе, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 9/9
Современная Квартира с Террасой в ЖК в Стамбуле, Малтепе. Недвижимость в Стамбуле находится …
€ 297,000
Пентхаус 4 спальни в Сарыер, Турция
Пентхаус 4 спальни
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Роскошном Комплексе с Видом на Босфор в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены…
€ 2,325,000
Пентхаус 2 спальни в Piri Pasa Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 спальни
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 6
Роскошные Инвестиционные Квартиры в Центре Стамбула. Построенный на площади 1670 кв. м в Ста…
€ 337,000
Пентхаус 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 5
Недвижимость Рядом с Пляжем в Центре Района Кадыкёй. Новая недвижимость в Кадыкёй находится …
€ 382,000
Пентхаус 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
Меблированная Недвижимость в Центре Кадыкёя в Стамбуле. Недвижимость в Стамбуле на азиатской…
€ 463,000
Пентхаус 5 спален в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Пентхаус 5 спален
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 444 м²
Этаж 5/6
Квартира-Дуплекс в Смешанном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Двухуровневая квартира расположе…
€ 2,325,000
Пентхаус 4 спальни в Фатих, Турция
Пентхаус 4 спальни
Фатих, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 4/4
Пентхаус для Инвестиций в Отличном Месте в Стамбуле, Фатих. Пентхаус после свежего ремонта о…
€ 167,000
Пентхаус 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 37
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Картал. Квартиры расположены в районе Карта…
€ 944,000
Пентхаус 6 спален в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул. Роскошные квартиры с системой «у…
€ 5,805,000
Пентхаус 4 спальни в Ускюдар, Турция
Пентхаус 4 спальни
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€ 1,285,000
Пентхаус 3 спальни в Cihangir Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 спальни
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу. Двухуровневая квартира с уникальны…
€ 1,060,000
Пентхаус 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Квартиры в Стамбуле Рядом с Метробусом и Подъездными Дорогами. Недвижимость находится в Ускю…
€ 881,000
Пентхаус 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Квартиры в Стамбуле Рядом с Метробусом и Подъездными Дорогами. Недвижимость находится в Ускю…
€ 629,000
Пентхаус 3 спальни в Кючюкчекмедже, Турция
Пентхаус 3 спальни
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€ 408,000
Пентхаус 2 спальни в Кючюкчекмедже, Турция
Пентхаус 2 спальни
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€ 357,000
Пентхаус 1 спальня в Фатих, Турция
Пентхаус 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Стильная Квартира с Просторными Комнатами в Стамбуле, Фатих. Инвестиционная квартира в Стамб…
€ 72,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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