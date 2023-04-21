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Продажа домов в Алании

Sekerhane Mahallesi
1835
Аланья
1835
2 505 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² 3 Этаж
€ 302,500
Дуплекс планировки 4+1 в районе Кестель. Расположен на третьем этаже, имеет площадь 300м2 на…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 5 Этаж
€ 247,500
Представляем вашему вниманию дуплекс в районе Махмутлар. Дуплекс общей площадью 120м2 распол…
Вилла 5 комнат в Yaylali, Турция
Вилла 5 комнат
Yaylali, Турция
5 Количество комнат 170 м² 3/3 Этаж
€ 302,500
Большая вилла с возможностью получить гражданство Планировка виллы и удобства Предлагается к…
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
€ 430,000
Выставлена на продажу вилла в районе Махмутлар - Алания.Планировка виллы 3+2, общая площадь …
Вилла в Конаклы, Турция
Вилла
Конаклы, Турция
€ 580,000
Выставлены на продажу виллы в районе Конаклы - Алания.Планировки вилл 3+1, 4+1, 5+1 общая пл…
Вилла в Каракокали, Турция
Вилла
Каракокали, Турция
€ 530,000
Выставлена на продажу вилла в Алании – район Тосмур.Планировка виллы 4+1, общая площадь 250 …
Вилла в Авсаллар, Турция
Вилла
Авсаллар, Турция
€ 289,000
Выставлена на продажу вилла в районе Авсаллар - Алания.Планировка виллы 3+1, общая площадь 1…
Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
€ 880,000
Представляем Вам новый комплекс вилл в Алании.Планировка вилл 3+1, общая площадь 200 квадрат…
Вилла в Авсаллар, Турция
Вилла
Авсаллар, Турция
€ 340,000
Выставлены на продажу виллы в районе Авсаллар - Алания.Планировка вилл 4+1, общая площадь 15…
Вилла в Авсаллар, Турция
Вилла
Авсаллар, Турция
€ 1,050,000
Выставлена на продажу вилла в районе Авсаллар - Алания.Планировка виллы 4+1, общая площадь 3…
Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
€ 685,000
Выставлена на продажу вилла в Газипаше - Алания.Планировка виллы 4+2, общая площадь 350 квад…
Вилла в Каракокали, Турция
Вилла
Каракокали, Турция
€ 650,500
Выставлены на продажу виллы в районе Оба - Алания.Планировка вилл 4+1, общая площадь 200 ква…
Вилла в Каракокали, Турция
Вилла
Каракокали, Турция
€ 355,000
Выставлена на продажу вилла в районе Оба - Алания.Планировка виллы 4+1, общая площадь 240 кв…
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 238,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 950,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 195,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 265,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 330,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 300,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 4+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 330,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 315,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 350,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
€ 195,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в Конаклы.Площадь апартаменто…
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
€ 187,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 3+1 в Конаклы.Площадь апартаменто…
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 235,500
Выставлена на продажу квартира-дуплекс в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 232,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 299,000
Выставлена на продажу двухуровневая квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 4+1, …
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
€ 300,000
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 117 м2…
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 240,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 5+2 в районе Тосмур.Площадь апарт…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 150,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру-пентхаус 2+1 в районе Авсаллар.Пл…

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная

Алания — интенсивно развивающийся средиземноморский курорт — обладает привлекательностью как в качестве места отдыха, так и в роли постоянного места жительства. Иностранцам, стремящимся купить дом в Алании, импонирует прежде всего возможность проживать в курортной зоне и в то же время пользоваться всеми преимуществами большого города с его ТЦ, больницами, школами и банками.

Еще одно преимущество города — разнообразие вариантов жилой недвижимости. Вы можете выбирать между:

  • небольшими типовыми коттеджами с тремя комнатами площадью 100-120 кв.м, стоящими от 100 тыс. евро;
  • домами семейного типа с 4-5 комнатами;
  • роскошными виллами с большим метражом, иногда построенными по индивидуальному проекту.

Плюсы покупки собственного дома в Алании

Если вы надумаете купить дом в Алании, вы прежде всего выгодно вложите деньги: ведь недвижимость в этом городе с каждым годом растет в цене. В число других плюсов входит возможность:

  • проживать уединенно, без посторонних глаз;
  • пользоваться открытым бассейном, зоной для барбекю, детской площадкой, которые есть при каждом доме;
  • наслаждаться тишиной и покоем, находясь практически в центре города;
  • выгодно сдавать или продать дом в случае необходимости.
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