Алания — интенсивно развивающийся средиземноморский курорт — обладает привлекательностью как в качестве места отдыха, так и в роли постоянного места жительства. Иностранцам, стремящимся купить дом в Алании, импонирует прежде всего возможность проживать в курортной зоне и в то же время пользоваться всеми преимуществами большого города с его ТЦ, больницами, школами и банками.

Еще одно преимущество города — разнообразие вариантов жилой недвижимости. Вы можете выбирать между:

небольшими типовыми коттеджами с тремя комнатами площадью 100-120 кв.м, стоящими от 100 тыс. евро;

домами семейного типа с 4-5 комнатами;

роскошными виллами с большим метражом, иногда построенными по индивидуальному проекту.

Плюсы покупки собственного дома в Алании

Если вы надумаете купить дом в Алании, вы прежде всего выгодно вложите деньги: ведь недвижимость в этом городе с каждым годом растет в цене. В число других плюсов входит возможность: