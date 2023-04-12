Если вы давно мечтали о домике у моря, самое время присмотреть и купить квартиру в Алании — известном и уютном курорте Турции. Город находится на побережье Средиземного моря, радует глаз живописными пейзажами гор, чистыми пляжами, обилием хвойных и цитрусовых насаждений. Его сформированная и активно развивающаяся инфраструктура, а также богатая колоритная история привлекают и туристов, и инвесторов.

В Алании проживает около 300 тысяч человек, интересно, что при этом 1/10 населения — иностранцы. Здесь очень развита русскоязычная диаспора и инфраструктура для русскоговорящих — ассимиляция проходит легко.

Вдобавок, цены на жилье здесь одни из самых низких в Турции в целом и по сравнению с ее курортными городами в частности. Выбор недвижимости большой: видовые квартиры и апартаменты напрямую от застройщика, вторичное жилье от частных продавцов и риелторских агентств — вариантов море.

Почему стоит купить квартиру в Алании

В Алании большой выбор недвижимости и для тех, кто планирует переезд на ПМЖ, и для желающих обзавестись дачей или резиденцией для сезонного отдыха (лето здесь одно из самых жарких и долгих, к слову). Также локация привлекательна и для инвесторов, независимо от того, планируют они купить квартиру в Алании для продажи или сдачи в аренду.

Цены одни из самых низких, особенно на вторичку. В среднем кв. м оценивается в 600 евро. Приобрести апартаменты и квартиры в этом живописном городе с чистыми пляжами и горным воздухом можно от 45-60 тысяч евро. Цены на недвижимость растут, локация перспективна для инвестирования в жилые объекты.