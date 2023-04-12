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Недвижимость в Алании, Турция

Sekerhane Mahallesi
6351
Аланья
6330
10 872 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 1/5 Этаж
€ 135,000
Квартира вашей мечты в г. Газипаша на центральной улице. До моря с пляжами 800 м по пр…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 192,000
В Кючюхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, ультра-роск…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 115,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 4 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат 170 м² 3/4 Этаж
€ 232,000
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 160 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 170 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 102,500
Новые апартаменты Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera Home…
Квартира 2 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 124,000
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 120 м² 3/7 Этаж
€ 135,000
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 7/15 Этаж
€ 53,000
Представляем Вашему вниманию новый современный комплекс, возведение которого началось в…
Квартира 1 комнатав Алания, Турция
Квартира 1 комната
Алания, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 145,000
Мебель: в гостиной — угловой диван и обеденный стол, угловые торшеры для освещения. В…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1/4 Этаж
€ 150,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс премиум — класса в престижном районе Оба. …
Вилла 7 спаленв Аланья, Турция
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 1,550,000
Вилла 7+2 7 спальных комнат  2 гостиные   вилла 700 м2 площадь 1180 м2&…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
1 ванных комнат 47 м² 1/6 Этаж
€ 130,000
Представляем Вашему вниманию новый уютный комплекс со собственной множественной ин…
Квартира 1 спальняв Yaylali, Турция
Квартира 1 спальня
Yaylali, Турция
1 ванных комнат 55 м² 1/6 Этаж
€ 137,500
Уютный 5-ти этажный комплекс в 350 метрах от моря в районе Махмутлар. Новый малоэтажный ж…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 148,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Вилла 8 комнатв Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м² 3 Этаж
€ 670,000
В нашем каталоге появилась вилла планировки 6+2 в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей пло…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 159,500
Представляем вашему вниманию квартиру планировки 1+1. Квартира общей площадью 75м2  включает…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 187 м² 4 Этаж
€ 308,000
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+2 в районе Оба. Дуплекс расположен на 4-ом и 5-ом …

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Для желающих купить жилье в Турции, Алания — один из наиболее оптимальных вариантов. Этот средиземноморский курорт прекрасно подходит не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания.

Преимущества приобретения недвижимости в Алании, Турция

Чудесный климат, отмеченные «Голубыми флагами» пляжи и отличная инфраструктура — лишь часть причин, побуждающих иностранцев купить недвижимость в Алании. Не менее важны для них такие плюсы местного жилья, как:

  • высокое качество и разнообразие вариантов;
  • возможность купить недорого квартиру от застройщика «на стадии котлована»;
  • инвестиционная перспективность. По мере того, как становится все популярнее Аланья, недвижимость в ней растет в цене;
  • по-настоящему умеренные цены как на вторичном, так и на первичном рынке;
  • ликвидность: купить жилье в Алании так же легко, как и продать;
  • возможность получения ВНЖ и гражданства благодаря покупке недвижимости.

Цены на недвижимость в Алании

Иностранцам и туркам предлагается жилье в Алании различного типа — от таунхаусов до вилл. Наибольшим спросом пользуются:

  • просторные студии метражом от 50 кв.м;
  • квартиры с 1-3 спальнями;
  • дуплексы (квартиры в новых ЖК с 2-мя уровнями);
  • пентхаусы с террасами;
  • таунхаусы — отдельные квартиры в 2-3-этажных домах площадью не менее 250 кв.м;
  • виллы и семейные дома.

Цены на недвижимость в Алании во многом зависят от месторасположения: в пригородах жилье дороже (1 кв.м стоит в среднем 721 евро), в центральных районах — дешевле (625 евро).

Популярные районы Алании для покупки жилья

Из 10 районов курорта наиболее востребованными у потенциальных покупателей жилья являются:

  • Оба — престижный пригород, состоящий из 2 частей: приморской и примыкающей к горам (в этой части расположены новостройки в Алании). Цена кв.м в Обе начинается от 690 евро.
  • Махмутлар. Район расположенных у моря новостроек известен дешевизной жилья: один кв.м здесь стоит 600 евро.
  • Авсаллар. Он находится в живописной бухте и привлекает пляжами и наличием огромных ЖК отельного типа, стоимость кв.м в которых составляет 647 евро.
  • Джикджилли. Один из самых тихих и зеленых районов, которыми славится Аланья: жилье здесь представлено преимущественно многоэтажными ЖК (цена 1 кв.м — от 630 евро).
  • Конаклы — относительно небольшой курортный район с галечными пляжами и достаточно высокой стоимостью кв.м (в среднем 680 евро).

Часто задаваемые вопросы о приобретении недвижимости в Алании

Какую недвижимость в Аланье нужно купить для получения ВНЖ?

Для того, чтобы подать документы на ВНЖ, достаточно покупки любого жилья: тип недвижимости и ее стоимость не имеют значения.

В каких районах предпочитают приобретать жилье иностранцы?

По данным REALTING, они выбирают объекты в районах Оба, Джикджилли, Тосмур, Кестель и Махмутлар.

В каком из районов недвижимость стоит дешевле всего?

Самое дешевое жилье в Алании — в Махмутларе. На вторичке там можно найти квартиру за 40 тыс. евро.

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