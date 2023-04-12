Для желающих купить жилье в Турции, Алания — один из наиболее оптимальных вариантов. Этот средиземноморский курорт прекрасно подходит не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания.

Преимущества приобретения недвижимости в Алании, Турция

Чудесный климат, отмеченные «Голубыми флагами» пляжи и отличная инфраструктура — лишь часть причин, побуждающих иностранцев купить недвижимость в Алании. Не менее важны для них такие плюсы местного жилья, как:

высокое качество и разнообразие вариантов;

возможность купить недорого квартиру от застройщика «на стадии котлована»;

инвестиционная перспективность. По мере того, как становится все популярнее Аланья, недвижимость в ней растет в цене;

по-настоящему умеренные цены как на вторичном, так и на первичном рынке;

ликвидность: купить жилье в Алании так же легко, как и продать;

возможность получения ВНЖ и гражданства благодаря покупке недвижимости.

Цены на недвижимость в Алании

Иностранцам и туркам предлагается жилье в Алании различного типа — от таунхаусов до вилл. Наибольшим спросом пользуются:

просторные студии метражом от 50 кв.м;

квартиры с 1-3 спальнями;

дуплексы (квартиры в новых ЖК с 2-мя уровнями);

пентхаусы с террасами;

таунхаусы — отдельные квартиры в 2-3-этажных домах площадью не менее 250 кв.м;

виллы и семейные дома.

Цены на недвижимость в Алании во многом зависят от месторасположения: в пригородах жилье дороже (1 кв.м стоит в среднем 721 евро), в центральных районах — дешевле (625 евро).

Популярные районы Алании для покупки жилья

Из 10 районов курорта наиболее востребованными у потенциальных покупателей жилья являются:

Оба — престижный пригород, состоящий из 2 частей: приморской и примыкающей к горам (в этой части расположены новостройки в Алании). Цена кв.м в Обе начинается от 690 евро.

Махмутлар. Район расположенных у моря новостроек известен дешевизной жилья: один кв.м здесь стоит 600 евро.

Авсаллар. Он находится в живописной бухте и привлекает пляжами и наличием огромных ЖК отельного типа, стоимость кв.м в которых составляет 647 евро.

Джикджилли. Один из самых тихих и зеленых районов, которыми славится Аланья: жилье здесь представлено преимущественно многоэтажными ЖК (цена 1 кв.м — от 630 евро).

Конаклы — относительно небольшой курортный район с галечными пляжами и достаточно высокой стоимостью кв.м (в среднем 680 евро).