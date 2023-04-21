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Бунгало в Алаканти, Испания

el Campello
2
Mutxamel
2
Аликанте
2
Sant Joan d Alacant
1
Xixona Jijona
1
Бунгало В архив
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9 объектов найдено
Бунгало 4 спальни в Аликанте, Испания
Бунгало 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 260 м²
€ 365,000
Дом на продажу в Аликанте / Alacant (Аликанте). Продается прекрасно ухоженный дом в Зона Го…
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
215 м²
€ 340,000
XX
Бунгало 4 спальни в Mutxamel, Испания
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 192 м²
€ 400,000
Продаётся бунгало в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 192.00 м2, участок 500 м2, бун…
Бунгало 6 спален в el Campello, Испания
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 467,000
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
Бунгало 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Бунгало 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат 212 м²
€ 329,000
Просторный и светлый двухквартирный дом площадью около 200 квадратных метров, недавно отремо…
Бунгало 2 спальни в el Campello, Испания
Бунгало 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 248 м²
€ 695,000
Продаётся бунгало в Эль Кампельо в районе Campello Playa. Общая площадь 248.00 м2, бунгало 1…
Бунгало 4 спальни в Mutxamel, Испания
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
€ 231,000
Бунгало в Мучамель ID D11728
Бунгало 3 спальни в Xixona Jijona, Испания
Бунгало 3 спальни
Xixona Jijona, Испания
2 ванных комнат
€ 285,000
Бунгало в Хихона ID D11429
Бунгало 3 спальни в Busot, Испания
Бунгало 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
€ 150,000
Бунгало в Бусот ID D12620

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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