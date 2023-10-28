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29 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
3
110 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
€375,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
3
102 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
€375,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
3
4
145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
€445,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
3
3
161 м²
Роскошный дом класса в Лос-Алькасарес - спальни DS119736 3, ванные комнаты 3. Площадь ковров…
€679,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом
Лос Алькасарес, Испания
3
2
84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
€294,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
4
4
173 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 4 спальни, 173 м2 - DS118088 4 спальни, 4 ванные комнаты. К…
€635,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Лос Алькасарес, Испания
3
2
94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
€232,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Сан-Хавьер, Испания
3
3
120 м²
Новая вилла у моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - MG116216 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая …
€299,500
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с сауной
San Pedro del Pinatar, Испания
7
3
540 м²
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, до пляжа 150 м - NP116061 7 спален, 3 ванные к…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с парком
Лос Алькасарес, Испания
3
2
Современный дом в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - NGI114575 3 спальни, 2 ванные комн…
€275,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с central water-supply system
Лос Алькасарес, Испания
3
2
Новая вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес - NGI114568 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пл…
€285,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с домофоном, с теплыми полами
Сан-Хавьер, Испания
3
2
141 м²
Современная Новая вилла в Лос-Алькасарес, площадь 141 м2 - TN114395 3 спальни, 2 ванные комн…
€314,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с домофоном, с теплыми полами
Сан-Хавьер, Испания
3
2
141 м²
Премиум класс Дом у моря в Лос Алькасарес - TN114394 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
€308,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с личным бассейном, с central water-supply system
Лос Алькасарес, Испания
3
2
99 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Plot size: 350 m2.Terrace: 40 m2, solarium: 36 m2.New Bui…
€224,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с садом, с личным бассейном, с central water-supply system
Лос Алькасарес, Испания
2
2
72 м²
Дом в Лос-Алькасарес, к пляжу 1000 м - SGN8682 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 8…
€215,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с central water-supply system
Лос Алькасарес, Испания
3
2
88 м²
Красивый дом в Лос-Алькасарес, до пляжа 1000 м - SGN8681 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
€194,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с central water-supply system
Лос Алькасарес, Испания
3
2
88 м²
Красивая вилла у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - SGN8680 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
€189,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
3
3
161 м²
Роскошная вилла недалеко от моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - DS8138 3 спальни,…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
149 м²
Новая вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - EP7365 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
€285,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с домофоном, с теплыми полами
Сан-Хавьер, Испания
3
2
141 м²
Современная Новая вилла в Сан-Хавьер, 3 спальни, 141 м2 - TN6459 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€314,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
2
153 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Plot size: 257 m2.Solarium: 76 m2.Energy efficiency clas…
€346,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
2
153 м²
Комфортабельная вилла в Villamartin, 3 спальни, 152 м2 - IV5980 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€346,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
106 м²
Комфортабельная вилла в Торре-де-ла-Орадада, 3 спальни - BM2906 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€302,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Лос Алькасарес, Испания
3
2
105 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 3 спальни, 94 м2 - SGN2002 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ков…
€225,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
3
3
161 м²
Красивый дом у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - DS2164 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пло…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с полем для гольфа
Лос Алькасарес, Испания
3
3
106 м²
Виллы с 3 спальнями Salado Village - жилой комплекс, расположенный в современной урбанизации…
€334,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
3
110 м²
Новые виллы. Большие 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, отдельные виллы с частными бассейнам…
€463,126
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
3
3
128 м²
Новые виллы. Большие 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, отдельные виллы с частными бассейнам…
€471,235
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Лос Алькасарес, Испания
3
3
161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
€679,000
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания
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