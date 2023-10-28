Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Campo de Cartagena
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Campo de Cartagena, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS1116613 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, площадь 85 м2 - DS1116614 3 спальни, 3 в…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - DS1116272 3 спальни, 3 ванные комна…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - DS119732 3 спальни, 3 в…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119733 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119730 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь …
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, 85 м2 - DS119729 3 спальни, 3 ванные ком…
€234,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, 184 м2 - AN113863 3 спальни, 3 ванные ко…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Современный Новый Таунхаус недалеко от моря в Pilar de la Horadada - AN113862 3 спальни, 3 в…
€299,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 184 м2 - AN113861 3 спальни, 3…
€315,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания - AN113859 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
€390,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Campo de Cartagena, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Campo de Cartagena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
€108,000

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти