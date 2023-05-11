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Виллы в Кальпе, Испания

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339 объектов найдено
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
€ 2,999,000
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€ 1,700,000
Вилла на первой линии в Бениссе. Невероятный вид на море. Отремонтирована в 2004 году. Пл…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 418 м²
€ 2,375,000
Дом на первой линии моря в Бениссе
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
€ 3,700,000
Эта великолепная, роскошная вилла на второй линии моря, в строительстве которой использовали…
Вилла 2 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
€ 3,200,000
Эта великолепная собственность разделена на три просторных этажа. На первом этаже находится…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
€ 1,700,000
Эта привлекательная современная вилла рядом с пляжем (400 м) в Кальпе предлагает прекрасный …
Вилла 6 спален в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 332 м²
€ 2,200,000
Современная вилла с прекрасным видом на море. В доме всего 6 спален и ванных комнат, распре…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 427 м²
€ 1,800,000
Эта роскошная вилла с видом на море в Маривилле готова к заселению! Включая мебель! Свежий,…
Вилла 6 спален в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 670 м²
€ 1,950,000
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Маривилле, Кальпе. Постоянное проживание на 4 …
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€ 900,000
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Кальпе. Все необходимые услуги находятся…
Вилла 8 спален в Кальпе, Испания
Вилла 8 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 254 м²
€ 450,000
Эта вилла расположена всего в 270 метрах от моря и в 5 минутах от супермаркетов, магазинов, …
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 495,000
Сад, Бассейн, Teрраса, Паркинг, гараж, F/C кондиционер, Электрические радиаторы, топка, барб…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
€ 440,000
Вилла имеет участок 1100м2. Полезная поверхность дома 256м24 спальни и 3 ванные комнаты, кух…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
€ 978,000
Спальни: 5 Ванные комнаты: 46, 5 х 13 м Большой бассейн. Площадь участка: 3800 м2 …
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
€ 1,150,000
Вилла в уникальном природном анклаве с прекрасным видом на море и скалу Ифач, недалеко от го…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
€ 1,145,000
Вилла с прекрасным видом на море и скалу Ифач, недалеко от города Кальпе. Комплекс, располо…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
€ 427,000
Красивая вилла с частным бассейном с 5 спальнями в Кальпе. Он расположен в тихом районе нед…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
€ 2,650,000
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
€ 2,200,000
Вилла расположена в невероятном месте (всего в 150 метрах от моря), откуда открывается потря…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
€ 1,990,000
Эксклюзивная вилла в загородном стиле, расположенная всего в 5 минутах от пляжа. Эта красива…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 550,000
Фантастическая вилла, расположенная менее чем в 500 метрах от пляжа в Пуэрто-Бланко. Это сво…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
€ 1,199,000
Современная вилла в стиле Ибицы с частным бассейномОн включает в себя 3 спальни, 2 ванные ко…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€ 1,098,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€ 1,049,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
€ 1,269,000
Роскошная вилла с собственным бассейном, в урбанизации Буэнависта в Кальпе.Распределенный на…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
€ 699,000
Элегантная вилла в Кальпе, в 5 минутах от пляжа Ла Фосса.Недвижимость полностью отремонтиров…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€ 699,000
Недавно построенная вилла с частным бассейном в 500 метрах от пляжа.Распределенный на одном …
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
€ 1,659,000
Роскошная вилла с видом на море в районе Олтамар в Кальпе.Разделенный на два этажа, он включ…
Вилла 8 спален в Кальпе, Испания
Вилла 8 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 476 м²
€ 786,000
Продаётся вилла в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 476.00 м2, участок 1156 м2, вилла…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
€ 1,175,000
Роскошная вилла в Пла Ройг, Кальпе, Коста Бланка Дом спроектирован на трех этажах. Первый эт…
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