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Пентхаусы в Кальпе, Испания

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36 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 1,407,000
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6
€ 329,000
Продаётся пентхаус в Кальпе в районе Playa De La Fossa, располагается на 6 этаже. Общая площ…
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 6
€ 269,000
Продаётся пентхаус в Кальпе в районе Playa De La Fossa, располагается на 6 этаже. Общая площ…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 1
€ 315,000
Замечательный пентхаус на продажу в Кальпе. Его общая площадь составляет 151 квадратный метр…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 340,000
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 1,265,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€ 689,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 269,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 329,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 1,265,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 329,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 340,000
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 269,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€ 689,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 1,265,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 329,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 340,000
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 269,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€ 689,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 15
€ 325,000
Великолепная новостройка авангардного дизайна в Кальпе Продвижение нового строительства в К…
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
€ 1,300,000
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Пентхаус 5 спален в Кальпе, Испания
Пентхаус 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Этаж 7/7
€ 395,000
Впечатляющий пентхаус с достойным респектабельным панорамным видом! Всего несколько метров д…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 7/9
€ 840,000
Если вы мечтаете о комфортной жизни в новом стильном современном доме, тогда мы с радостью п…
Пентхаус 5 спален в Кальпе, Испания
Пентхаус 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
€ 749,000
Большая вилла в отличном месте ждет Вас!Основная жилая зона находится на среднем этаже, кото…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/5
€ 525,000
Квартира на береговой линии! Что может быть лучше? Плайя-де-ла-Фоса и вся необходимая инфрас…
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 3/3
€ 268,000
Представляем вам роскошный комплекс из 36 апартаментов в Кальпе.Планировка собственности пре…
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 2
€ 475,000
Просторная квартира с частным бассейном на террасе к вашим услугам.Расположен пентхаус в зак…
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 2/3
€ 253,000
Представляем вам роскошный комплекс из 36 апартаментов в Кальпе.Планировка собственности пре…
Пентхаус 2 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Этаж 15/15
€ 477,200
Респектабельный новый жилой комплекс в одном из лучших районов города Кальпе! Исключительное…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 15/15
€ 505,250
Респектабельный новый жилой комплекс в одном из лучших районов города Кальпе! Исключительное…
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