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Квартиры в Кальпе, Испания

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206 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 67 м²
€ 170,500
Отличная возможность! Идеальная квартира для проживания круглый год или в качестве арендной …
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3
€ 166,000
Представляем отличную квартиру в городе Кальпе. Квартира расположена на третьем этаже (в зда…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 111,500
Продается квартира в центре Кальпе, недалеко от Меркадоны, рядом клиника, школа, магазины, к…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 180,000
Квартира находится в здании, которое было построено 15 лет назад. В квартире 3 спальни с дв…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€ 220,000
Отличная квартира на 1-ой линии в Кальпе, пляж Ареналь. Шикарный вид на море и гору Peñón d…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
€ 690,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневые …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€ 398,500
НОВЫЙ ПРОЕКТ В КАЛЬПЕ Эффектное здание с современным и авангардным дизайном, разработанное …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 319,000
Новый комплекс, расположенный в туристическом городке Кальпе, состоит из 3-х комнатных кварт…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 192,000
Квартира на первой линии пляжа Ла Фосса. Общая площадь 77 м² распределена в спальне, оборуд…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€ 185,000
Этот многоквартирный дом, построенный в 2009 году, является идеальным вариантом для жизни в …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
€ 690,000
Красивый пентхаус из 3-х спален, 3-х ванных комнат и 1 туалета, просторной гостиной и отдель…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€ 269,000
Великолепный пентхаус-дуплекс с 2 или 3 спальнями на первой линии пляжа Леванте, расположенн…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 210,000
ПОНИЖЕННО!!!!! От € 235 000 до € 210 000 Современная квартира на второй, первой линии моря,…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 109,900
Закрытая урбанизация с собственным бассейном и теннисным кортом. Собственная парковка О…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 125,200
Великолепная квартира у пляжа в Кальпе с видом на море! Закрытая урбанизация с собственным …
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 144,900
Великолепная квартира в Кальпе на 1-ой линии с видом на море! Находится у самого лучшего пл…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 185,000
Квартира в Кальпе с видом на море, в закрытой урбанизации с собственным садом и бассейном, т…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 169,000
Отличная квартира в закрытой урбанизации с личной открытой террасой и видом на море в нескол…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€ 329,000
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа …
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
€ 730,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневые …
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 330,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневые …
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 162,000
Меблированные апартаменты на первой линии пляжа, состоящие из одной спальни и одной полность…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
€ 179,000
Современный жилой комплекс Ларимар недавнего строительства с красивой архитектурой, ухоженно…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 199,000
Очень светлая, все недавно отремонтированные и меблированные! Очень большая квартира выгляд…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 95,000
В 20 метрах от пляжа Ареналь в Кальпе, в районе есть все виды услуг (автобусная остановка, т…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 255,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневые …
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 189,000
Квартира с видом на море и гаражом в Кальпе. 65 м2, 2 спальни, 1 ванная комната, шкафы, тер…
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€ 269,000
Хорошая квартира высокого качества. Центральный, с внутренним двориком и гаражом. Просторна…
Пентхаус 3 спальни в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 1,407,000
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€ 158,000
Спальни 2 Ванные комнаты 1 Гостиная Балкон Независимая кухня. Полезная площадь квартиры: 93…
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