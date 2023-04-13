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Купить таунхаус в Бенидорм, Испания

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9 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 250,000
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
Таунхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 182 м²
€ 1,250,000
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
Таунхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 182 м²
€ 870,000
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
Таунхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 273 м²
€ 1,650,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Таунхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 355 м² 1/3 Этаж
€ 1,300,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Таунхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 298 м² 1/3 Этаж
€ 1,375,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Таунхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 1,490,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Таунхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 269 м² 1/3 Этаж
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Таунхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 274 м² 1/3 Этаж
€ 1,250,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
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