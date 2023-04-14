Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Altea
  6. Пентхаусы

Купить пентхаус в Altea, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
15 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 505,000
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
€ 1,500,000
Великолепный дизайнерский пентхаус, расположенный в очень престижном районе, в доме 4 спальн…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Пентхаусв Altea, Испания
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 247 м² 4 Этаж
€ 631,000
Элитный пентхаус в эксклюзивном жилом районе Алтея Хиллс. Недвижимость характеризуется совре…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 890,000
Элитный двухэтажный пентхаус на берегу моря в Алтее. Расположен в частной урбанизации с басс…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 225 м² Количество этажей 1
€ 690,000
Великолепный пентхаус на 1 линии с панорамным видом на море в Маскарате, Альтеа. Недвижимост…
Пентхаус 2 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 410 м² Количество этажей 2
€ 630,000
Прекрасный пентхаус расположен в закрытом жилом комплексе с круглосуточной охраной, услугами…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 222 м² 4/4 Этаж
€ 780,000
Пентхаус премиум класса в закрытой урбанизации с ухоженной парковой зоной и бассейном в Альт…
Пентхаус 2 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 152 м² 6 Этаж
€ 450,000
Полностью отремонтированный пентхаус с фантастическим видом на море и порт в "Altea Campoman…
Пентхаус 7 спаленв Altea, Испания
Пентхаус 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат 500 м² Количество этажей 71
€ 900,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 247 м² 4/4 Этаж
€ 630,000
Предлагаем пенхаус класса люкс с панорамным видом на море в престижной урбанизации Алтея Хил…
Пентхаус 2 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 160 м² 4 Этаж
€ 420,000
Прекрасная возможность купить яркий двухуровневый пентхаус в Маскарате! Расположен в частном…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 185 м² 10/2 Этаж
€ 630,000
Предлагаем для вас восхитительный двухуровневый пентхаус с панорамным видом на море! Располо…
Realting.com
Перейти