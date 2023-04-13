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Купить вилла на Северном Кипре

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91 объект найдено
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 244,964
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Вилла 4 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат 220 м²
€ 428,171
Проект расположен в спокойном, уютном и живосем, цеверно, 0,000, позиверно, 5, пози. Ун буд…
Вилла 3 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 480 м²
€ 398,112
Статус : вилла Количество комнат: 3+1 С бассейном  Общая площадь: 480 кв.м …
Вилла 3 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 390 м²
€ 537,989
Статус : вилла Количество комнат : 3+1 Общая площадь :  390 кв.м Санузел : сов…
Вилла 3 спальнив Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 495 м² 1/1 Этаж
€ 412,228
Наш проект Villa Romance, состоит из 11 умных вилл. Особенности Вилл- 1. 3 спальни & &…
Вилла 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 2,030
Роскошные виллы с видом на море на продажу на Северном Кипре Эти виллы на Северном К…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м²
€ 482,283
Вилла 4 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 163 м² Количество этажей 2
€ 363,000
Продается дом, расположенный в популярном курорте Протарас, всего в нескольких минутах от зн…
Вилла 3 спальнив Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 435 м² Количество этажей 2
€ 5,100,000
Продается вилла на пляже в элитном комплексе. Ландшафтные сады. Технология Smart Home. Частн…
Вилла 3 спальнив Ayia Thekla, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayia Thekla, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 314 м² Количество этажей 2
€ 465,000
Продается вилла в Агиа Текла, недалеко от пристани Айя Напа, Фамагуста. Идеальным вариантом …
Вилла 3 спальнив Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 423,000
Продается вилла в строящемся комплексе в Агиа Триада, Протарас, Фамагуста. Комплекс располож…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Продается строящаяся вилла в новом роскошном комплексе. Пешком до лучших пляжей острова. Охр…
Вилла 5 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 5 спален
Протарас, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 3,050,000
Продается строящийся особняк, расположенный на просторном участке с великолепным видом на мо…
Вилла 3 спальнив Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 477,000
Продается вилла в новом комплексе в Паралимни, всего в нескольких сотнях метров от береговой…
Вилла 4 спальнив Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Продается вилла в самом перспективном районе Айя Напа, Коккинес. Поскольку Коккинес - холм, …
Вилла 4 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 466,000
Роскошная вилла на продажу в элитном комплексе в стадии строительства в Пернере, Протарас ( …
Вилла 5 спаленв Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален
Айя-Напа, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 348 м² Количество этажей 3
€ 2,150,000
Современная вилла на берегу моря в эксклюзивном новом развитии роскошных жилых помещений, ра…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается вилла в закрытом комплексе в Пртоарас ( Фамагуста ). Расположение этих вилл идеаль…
Вилла 3 спальнив Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 423,000
Продается вилла в строящемся комплексе в Агиа Триада, Протарас, Фамагуста. Комплекс располож…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 2
€ 595,000
Продается дом в живописном районе Пернера, недалеко от популярного курорта Протарас. Вилла с…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
Цена по запросу
О проектеПрямой доступ к & ldquo; бухта & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий б…
Вилла 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 395,386
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
Вилла 4 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 4 ванных комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 326,476
Новый комплекс Zephyr расположен в зеленой зоне, много зелени невероятно красивая территория…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м²
€ 788,737
Новая Вилла. В працесе стройтельства. 50 м от морья. 555 кв.м обшай прощади. 3 -х уровневая.…
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 162,231
Одноэтажная вилла 3 +1 с просторным салоном, тремя спальнями и большой террасой с навесом на…

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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