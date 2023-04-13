ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Таунхаусы
Купить таунхаус в периферийная единица Пиерия, Греция
Катерини
24
Коринос
6
demos diou - olympou
3
Карица
2
Peristasi
1
Таунхаус
Очистить
27 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 6 комнат
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 279,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 7 спален
Neokesaria, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 5 спален
Nea Chrani, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
Таунхаус 5 спален
Коринос, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 60,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 3 спальни
Neo Keramidi, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальни
Svoronos, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 4 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 260,000
СКИДКА НА 80.000 ЕВРО!! Предлагаем Вашему вниманию уютный четырехуровневый таунхаус площадью…
Таунхаус 4 комнаты
Nea Chrani, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус в стадии строительства в городе Катерини - столице региона Пиерия, извест…
Таунхаус 5 комнат
Коринос, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 130,000
Продается таунхаус, находящийся на стадии строительства, в прибрежном поселке,Олимпийской Ри…
Таунхаус 1 комната
Коринос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 89,000
ВНИМАНИЕ СКИДКА!! Продается таунхаус в стадии строительства в Олимпийской Ривьере. Регион из…
Таунхаус 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 135,000
Продаются два рядомстоящих таунхауса площадью 113 кв.м с собственным участком в 200 кв.м. На…
Таунхаус 3 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 3 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 179,000
Продается таунхаус в популярном курортном городке региона Пиерии в 80 метрах от организованн…
Таунхаус 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается двухэтажное здание площадью 190 кв.м рядом с центром столицы Пиерии г.Катерини. Пл…
Таунхаус 6 комнат
Peristasi, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 280 кв.м недалеко от центра столицы Пиерии г.Катерини. Таунхаус …
Таунхаус 4 комнаты
Olympiaki Akti Beach, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 185,000
Продается таунхаус в популярном курортном поселке региона Олимпийской Ривьеры. Трехуровневый…
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальни
Kato Agios Ioannis, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 199,900
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальни
Neos Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 93,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальни
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 99,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни
Svoronos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 3 спальни
Nea Efesos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты