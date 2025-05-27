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Таунхаусы в Каллитеа, Греция

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44 объекта найдено
Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$398,891
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$341,907
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$398,891
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$364,701
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$284,922
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$364,701
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$262,129
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$284,922
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Таунхаус в Kallithea, Греция
Таунхаус
Kallithea, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$256,430
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$170,953
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$341,907
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$398,891
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Таунхаус в Kallithea, Греция
Таунхаус
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$199,446
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Таунхаус в Kallithea, Греция
Таунхаус
Kallithea, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$199,446
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$284,922
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Таунхаус в Kallithea, Греция
Таунхаус
Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$484,368
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Таунхаус в Kallithea, Греция
Таунхаус
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$410,288
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Таунхаус в Kallithea, Греция
Таунхаус
Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$102,572
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$284,922
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$364,701
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Таунхаус 5 комнат в Каллитеа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$313,123
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Если вы ищете летний дом и любите природу, этот дом для вас. Просыпайтесь, слушая твиты птиц…
$281,653
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Таунхаус в Каллитеа, Греция
Таунхаус
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот великолепный дом находится в процветающем городе Калифея, с жилой площадью 120 кв. м.  …
$359,312
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$259,087
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Таунхаус 6 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$375,748
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Таунхаус 4 комнаты в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$231,905
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$156,561
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