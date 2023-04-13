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Купить недвижимость в Чехии

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797 объектов найдено
Квартирав Sevetin, Чехия
Квартира
Sevetin, Чехия
39 м²
€ 98,106
Квартирав Прага, Чехия
Квартира
Прага, Чехия
28 м²
€ 139,100
Квартирав Тршебонь, Чехия
Квартира
Тршебонь, Чехия
55 м²
€ 156,011
Домв Veseli nad Luznici, Чехия
Дом
Veseli nad Luznici, Чехия
136 м²
€ 207,170
Домв Olesnice, Чехия
Дом
Olesnice, Чехия
118 м²
€ 179,504
Квартирав okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres ceske Budejovice, Чехия
24 м²
€ 103,162
Домв Micovice, Чехия
Дом
Micovice, Чехия
614 м²
€ 102,390
Домв Dolni Trebonin, Чехия
Дом
Dolni Trebonin, Чехия
253 м²
€ 380,093
Домв Lisov, Чехия
Дом
Lisov, Чехия
80 м²
€ 132,379
Домв Stetkovice, Чехия
Дом
Stetkovice, Чехия
96 м²
€ 232,537
Домв Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
3 929 м²
€ 549,592
Домв Chlum u Trebone, Чехия
Дом
Chlum u Trebone, Чехия
152 м²
€ 89,538
Домв Vimperk, Чехия
Дом
Vimperk, Чехия
650 м²
€ 514,093
Домв Laziste, Чехия
Дом
Laziste, Чехия
150 м²
€ 156,434
Квартира 2 спальнив Карловы Вары, Чехия
Квартира 2 спальни
Карловы Вары, Чехия
3 Количество комнат 64 м²
€ 141,983
жилой дом с круглосуточной рецепцией, бассейном и фитнес-центром в месте, известном прежде в…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 43 м²
€ 190,710
Предлагаем вам красивую, уютную и светлую полностью оборудованную квартиру 2+кк, площадью 43…
Квартира 3 спальнив Карловы Вары, Чехия
Квартира 3 спальни
Карловы Вары, Чехия
4 Количество комнат 67 м²
€ 202,800
квартира 3+кк 67,3 м2, террасой 9,12 м2 с гаражом и кладовкой Это весь этаж дома. Все полнос…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 128 м²
€ 760,500
Spacious 4-kk maisonette (131.3 m2) with two parking spaces located on the 4th floor of the …
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 113 м²
€ 694,200
3+1 apartment with an area of ​​113 m² with two balconies, each with an area of ​​1.8 m², on…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 158 м²
€ 732,810
Nabízíme k prodeji luxusní byt 4+kk s celkovou plochou 158m2, z nich jsou terasa a zahrádka …
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 35 м²
€ 202,800
Светлая и практичная квартира 2+кк расположена на верхнем первом этаже многоквартирного дома…
Квартира 2 спальнив Карловы Вары, Чехия
Квартира 2 спальни
Карловы Вары, Чехия
3 Количество комнат 40 м²
€ 154,050
Предлагаем на продажу квартиру 2+кк в центре Карловых Вар, на улице Ятечни. Общая площадь кв…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат 89 м²
€ 542,100
We offer for sale an exclusive, modern renovated apartment, located in a sought-after locati…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат 68 м²
€ 487,110
The 3+kk apartment for sale is located on the seventh floor completely renovated apartment b…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 104 м²
€ 689,910
We offer a beautiful modern apartment 4+kk 104.15 m2, with elevator, balcony 4.13 m2 and bal…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 101 м²
€ 604,500
Spacious 4-kk apartment (101.74 m2) with two parking spaces located on the 1st floor of the …
Квартира 3 спальнив Бржецлав, Чехия
Квартира 3 спальни
Бржецлав, Чехия
4 Количество комнат 55 м²
€ 193,440
3+кк в новостройке 2020 года. Квартира расположена на 4 этаже без лифта. Весь жилой комплекс…
Квартира 2 спальнив Бржецлав, Чехия
Квартира 2 спальни
Бржецлав, Чехия
3 Количество комнат 50 м²
€ 191,100
2+кк площадью 44 м2 и сверхстандартным просторным балконом 6,16 м2 в Густопече недалеко от Б…
Квартира 3 спальнив Бржецлав, Чехия
Квартира 3 спальни
Бржецлав, Чехия
4 Количество комнат 76 м²
€ 221,910
квартира 3+кк (Площадь 68,76 м2, балкон 7,52 м2, подвал 2 м2) расположена на 2 этаже кирпичн…
Квартира 2 спальнив okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 76 м²
€ 218,010
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 в курортном центре Карловых Вар, на улице Zahradní —…

Регионы с недвижимостью на продажу

Прага
okres ceske Budejovice
Северо-Запад
okres Prachatice
okres Karlovy Vary
okres cesky Krumlov
okres Jindrichuv Hradec
Карловы Вары
Центральная Чехия
okres Tabor
Cheb District
Hluboka nad Vltavou
okres Pisek
okres Pribram
Марианске-Лазне
Ческе-Будеевице
Libusin
Netolice
Rudolfov
Veseli nad Luznici

Параметры недвижимости в Чехии

с бассейном
недорогая
элитное

Недвижимость в Чехии — лучшее место в Европе

В Чехии созданы привлекательные условия для покупки жилья иностранными гражданами: ипотека, небольшие комиссии и низкие налоги. Страна привлекает развитой инфраструктурой, безопасностью, стабильно растущим рынком недвижимости и потрясающими достопримечательностями старинных курортных городов.

Какую купить недвижимость в Чехии

Наличие квартиры в стране немного упрощает получение ВНЖ и ПМЖ, а также позволяет использовать недвижимость для получения прибыли. У каждого вида жилья в Чехии есть свои преимущества и недостатки:

  • Элитная недвижимость: эксклюзивные квартиры в центре Праги, преимущественно в районе Прага-1. Из минусов высокая стоимость до 3 млн. €.
  • Новостройки есть в разных районах крупных городов. В отдалённой Праге-9 она обойдётся дешевле, но требуется дополнительная оплата балкона, паркинга и других элементов.
  • Квартиры можно выбрать от 50 тыс. € в Стредочешском крае до 3 млн. € в центре Праги на недвижимость с дуплексной гостиной.
  • Жилые дома. Районы Прага-Восток и Прага-Запад предлагают доступные и комфортабельные дома с участками земли от 200 тыс. €.
  • Виллы и коттеджи, а также замки и дворцы для организации отелей или жилых помещений. Замки обычно требуют реставрации.

Что нужно знать до покупки недвижимости в Чехии

Выбирая жилую недвижимость в Чехии, большинство отдаёт предпочтение старинному живописному центру Праги. Жильё там не будет дешёвым, также стоит учитывать, что строения старые и немного уступают в комфортабельности новостройкам. Есть и другие моменты, о которых не стоит забывать при выборе:

  • налог оплачивает покупатель (ранее оплачивал продавец): при покупке вторичного жилья — 4%, а при приобретении новостройки налога нет, но есть НДС 10%;
  • дополнительные расходы: открытие счёта в банке, оплата комиссии, оценка недвижимости и его страхование;
  • возможность приобретения в ипотеку, в том числе для иностранных граждан (ставка от 2,5% до 5,8% годовых);
  • при перепродаже предусмотрен налог на продавца в размере 15%, если он не был прописан в квартире в течение 2-х лет или она не находится в собственности более пяти лет.

Что влияет на стоимость жилья в Чехии

Рынок недвижимости в Чехии стабильно развивается, жильё дорожает на 2% и выше, что делает приобретение в этой стране выгодным и перспективным вложением. На ценообразование влияют следующие факторы:

  • Удалённость от центра города. Цена новостройки на окраине Праги выгоднее, чем в центре, но разница не слишком велика: лучше ориентироваться на планировку, наличие парковочных мест и удобство расположения.
  • Удалённость от столицы. Если характер работы позволяет жить за 30-150 км от Праги, то это позволит сэкономить значительную сумму при выборе жилья. Небольшая однокомнатная квартира в центре города примерно равноценна большому дому с садом на периферии.
  • Материал, из которого изготовлен дом: жильё в каменном доме дороже, чем в панельном, но при этом не слишком отличается по уровню комфорта. В панельных домах высокие потолки, удобная планировка. Для большой семьи, при выборе между двухкомнатной квартирой в каменном строении и трехкомнатной в панельном, целесообразно рассмотреть второй вариант.

Дороже всего обойдётся покупка жилья в Праге и живописном курортном городке Карловы Вары. Можно уменьшить расходы на жильё практически вдвое, рассмотрев варианты в Чешском Крумлове, Марианске-Лазне и Франтишковы Лазне. Выгоднее всего приобрести квартиру в Устецком крае, она обойдётся практически в 10 раз дешевле.

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