Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Мораво-Силезия
  4. Жилая

Жильё в Мораво-Силезия, Чехия

Острава
10
okres Ostrava-mesto
10
10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Продажа квартиры 2+1, в частной собственности на 8 этаже из 8. Отличная новость для тех, кто…
$61,452
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 49 м²
2+1 рядом с Бельским лесом в Остраве — Забржех. Если вы ищете недвижимость, которая уже была…
$76,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 1 комната в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Предлагаем на продажу квартиру в личной собственности в районе города Слезска Острава. Кварт…
$65,493
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Продажа добротной отремонтированной квартиры в частной собственности с планировкой 1+кк и пл…
$63,792
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 1 комната в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Предлагаем на продажу квартиру 1+1 в личной собственности в Остраве — Забржех. Он расположен…
$66,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Продажа отремонтированной квартиры в частной собственности с планировкой 1+кк и площадью 28м…
$62,516
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 43 м²
2+1 в личной собственности, которая находится в популярном районе Остравы Дубина. Квартира н…
$72,722
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 1 комната в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Предлагаем на продажу квартиру в личной собственности недалеко от центра Остравы и OC Кароли…
$64,642
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 1 комната в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
1+1 в Остраве — Забржех. Квартира в частной собственности, с застекленной лоджией, готова к …
$63,366
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в okres Ostrava-mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ostrava-mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 52 м²
частную квартиру размером 2+1 площадью 52 м² с французским окном на улице Шпонарова в Острав…
$74,806
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština

Типы недвижимости в Мораво-Силезия

квартиры

Параметры недвижимости в Мораво-Силезия, Чехия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов