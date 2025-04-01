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Жильё в Мельник, Чехия

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Квартира 2+kk 56 m² в городе Мельник 1ый этаж новостройки 2015ого года 5 минут пешком до цен…
$140,946
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Квартира 3 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира 2+kk 74 m² в городе Мельник с парковочным местом К квартире принадлежит участок 42м…
$126,575
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Квартира в Мельник, Чехия
Квартира
Мельник, Чехия
Площадь 57 м²
семейный дом с планировкой 2 + 1 интерьер после реконструкции и в нем можно жить круглый год…
$170,624
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Квартира 4 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 4 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 68 м²
квартира 3+кк 68м2 на 3 этаже панельного дома панельный дом с новым фасадом с утеплением и 2…
$243,202
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Квартира в Мельник, Чехия
Квартира
Мельник, Чехия
Площадь 170 м²
большой дом 5 + 1 / кк с просторными комнатами в Мельнике. в комнатах был произведен капитал…
$263,015
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Квартира 4 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 4 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Продается квартира 3+kk 58 m² в городе Мельник 6ой этаж панельного дома Квартира и дом после…
$164,714
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