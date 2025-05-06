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Жильё в okres Kladno, Чехия

Кладно
31
44 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Zizice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Zizice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Продается квартира 1+kk 25 m² в городе Кладно 2ой этаж кирпичного дома Квартира после капита…
$109,994
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Продается квартира 1+kk 34 m² в городе Кладно, Крочеглавы. Находится на 1 этаже панельного д…
$122,111
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Квартира 1 комната в Кладно, Чехия
Квартира 1 комната
Кладно, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Предлагаем на продажу квартиру 1 + 1 после полной реконструкции площадью 30 м2 в тихой части…
$146,431
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Квартира 1 комната в Кладно, Чехия
Квартира 1 комната
Кладно, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 28 м²
квартира 1+1 28м2 на 3 этаже кирпичного дома Дом утепленный, окна пластиковые, квартира посл…
$125,257
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Квартира 2 комнаты в Otvovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Otvovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
1+кк квартиру (F.38) на 2 этаже — площадь 35,4 м2 + собственное парковочное место на закрыто…
$108,446
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Недавно отремонтированная квартира, доступная 2+кк, состоит из просторной гостиной с кухней,…
$108,446
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 38 м²
после полной реконструкции в 2015 году, расположена на 1 надземном этаже многоквартирного до…
$108,871
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается квартира, планировкой 2+1 в кирпичном доме, общей площадью 50м2. Квартира располож…
$136,822
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Квартира в Slany, Чехия
Квартира
Slany, Чехия
Площадь 1 781 м²
Складские и производственные помещения, раздевалки, душевые, туалеты, офис, гараж и техничес…
$530,495
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 59 м²
квартира 2+кк 59м2 на 2 этаже кирпичного дома Пластиковые окна с жалюзи. жилой дом после рек…
$198,686
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Квартира 2 комнаты в Zizice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Zizice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Квартира 1 + кк, площадью 24,7 м2 находится на 2 этаже кирпичного дома без лифта. В квартире…
$99,619
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Квартира 4 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 4 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 48 м²
Квартира с ремонтом 3+кк Отопление и нагрев воды обеспечивается котлом и потолочными панелям…
$148,847
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Квартира 1 комната в Кладно, Чехия
Квартира 1 комната
Кладно, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
квартира 1+1 33м2 на 1 этаже кирпичного дома + склеп дом среди зелени с отличным доступом ко…
$96,218
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Квартира 3 комнаты в Smecno, Чехия
Квартира 3 комнаты
Smecno, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
отремонтированная квартира 2+кк 55м2 Дом находится в тихом месте на окраине города с прекрас…
$119,518
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Дом в Vrbicany, Чехия
Дом
Vrbicany, Чехия
Площадь 110 м²
Дом 110 m², участок 273 m² недалеко от деревни Сланы (17 км от Праги) 4 комнаты с отдельной …
$206,509
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Квартира в Stradonice, Чехия
Квартира
Stradonice, Чехия
Площадь 185 м²
семейный дом с большим садом в деревне Страдонице в районе Кладно. В доме есть камин. В этом…
$262,547
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Квартира в Kamenne Zehrovice, Чехия
Квартира
Kamenne Zehrovice, Чехия
Площадь 115 м²
дом 115м2 с участком 231м2 в центре деревни Каменное Зехровице в Среднечешском крае. Дом спр…
$157,613
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Эксклюзивно предлагаем на продажу квартиру 2+кк общей площадью 39,2 м2 (квартира — 38,2 м2, …
$118,269
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Продажа квартиры 1+kk 39 m² в центре города Кладно, находится на 3 этаже реконструированного…
$131,550
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Квартира 1 комната в Кладно, Чехия
Квартира 1 комната
Кладно, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Квартира 1+1 32 m² в городе Кладно, прилагает подвал, парковка возле дома. Гражданские удобс…
$82,910
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Квартира в Кладно, Чехия
Квартира
Кладно, Чехия
Площадь 103 м²
Семейный дом с отличным видом на город Есть гараж и мастерская
$317,821
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Квартира 2+kk 42 m² в городе Кладно. Хорошая транспортная развязка. Магазины, ресторан, апте…
$116,031
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Квартира 1 комната в Кладно, Чехия
Квартира 1 комната
Кладно, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Квартира 1+1 28 m² в городе Кладно Квартира после ремонта. 1ый этаж. К квартире принадлежит …
$93,412
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Продается квартира, планировкой 2+1, общей площадью 59 м2. Квартира расположена на 2-м этаже…
$137,077
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Продажа квартиры 1+kk 32 m² в городе Кладно, Крочеглавы, в панельном доме с лифтом, подвалом…
$118,837
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Квартира в Stradonice, Чехия
Квартира
Stradonice, Чехия
Площадь 85 м²
Продается Дом 85 m² с участком 212 m², возле города Кладно 3 комнаты плюс кухня. 15 минут на…
$118,285
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Предлагаем квартиру планировкой 2+кк на 3 этаже панельного дома на улице Голандской. Дом был…
$116,951
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Квартира в Bustehrad, Чехия
Квартира
Bustehrad, Чехия
Площадь 158 м²
таунхаус 5 + кк, 158 м2, терраса с беседкой и красивый сад Полы с подогревом В таунхаусе про…
$374,369
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Квартира 1+кк 36м2, на 11 этаже панельного дом (с лифтом), с террасой в 30 км от Праги Разви…
$107,825
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Квартира 4 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 4 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 77 м²
квартира 3+кк 77м2 на 8 этаже панельного дома + балкон + склеп квартира после реконструкции …
$255,617
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Типы недвижимости в okres Kladno

квартиры

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