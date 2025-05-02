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Жильё в okres Benesov, Чехия

Влашим
3
17 объектов найдено
Квартира в Chocerady, Чехия
Квартира
Chocerady, Чехия
Площадь 52 м²
Продажа кирпичного полностью меблированного дома отдыха 2 + кк, в красивом и тихом месте с п…
$158,846
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Квартира 3 комнаты в Netvorice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Netvorice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
квартира 2+кк 47м2 на 3 этаже кирпичного дома + склеп Дом был отремонтирован (кровля, утепле…
$117,179
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Квартира 3 комнаты в Naceradec, Чехия
Квартира 3 комнаты
Naceradec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Предлагаем вам приятную отремонтированную квартиру с комнатами 3+1 и общей площадью 90 м2 с …
$127,158
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Квартира 2 комнаты в Domasin, Чехия
Квартира 2 комнаты
Domasin, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
квартира 2+1 55м2 на 6 этаже Квартира прошла полную и дорогую реконструкцию Квартира состоит…
$156,551
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Квартира в Chocerady, Чехия
Квартира
Chocerady, Чехия
Площадь 130 м²
дом 130м2 с участком 938м2, в деревне Хоцерады — Влковец, недалеко от Бенешова. Это кирпичны…
$170,751
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Квартира в Тргови-Штепанов, Чехия
Квартира
Тргови-Штепанов, Чехия
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу семейный дом с участком 460 м2 в Трхове Штепанов, в 10 км от Влашима. …
$136,057
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Квартира в Chocerady, Чехия
Квартира
Chocerady, Чехия
Площадь 1 247 м²
Отель Самечов — предлагает 55 мест в 23 комнатах. Полезная площадь собственности составляет …
$1,44 млн
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Квартира в Ostredek, Чехия
Квартира
Ostredek, Чехия
Площадь 100 м²
На участках 2 объекта. В передней части — оригинальный жилой дом, в задней — коттедж, в кото…
$160,292
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Квартира в Бенешов, Чехия
Квартира
Бенешов, Чехия
Площадь 130 м²
Дом расположен в центре Бенешова, в нескольких минутах от сказочного Конопиште. Дом располож…
$455,451
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Квартира в Дивишов, Чехия
Квартира
Дивишов, Чехия
Площадь 90 м²
Предлагаем на продажу семейный дом с бассейном в уединенном месте недалеко от Дивишова. Дом …
$207,232
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Квартира 2 комнаты в Domasin, Чехия
Квартира 2 комнаты
Domasin, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
квартира 2+1 60м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира была капитально отремонтирована нескол…
$121,601
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Квартира в Jankov, Чехия
Квартира
Jankov, Чехия
Площадь 110 м²
Дом 4+1, 110м2 Добраться сюда из южного района Праги можно за 50 минут. Деревня окружена вол…
$178,660
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Квартира в Rehenice, Чехия
Квартира
Rehenice, Чехия
Площадь 103 м²
Полностью мебелированный дом 103м2 на участке 998м2 в Бабицих- в 20мин езды от Праги . Отопл…
$361,529
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Квартира 2 комнаты в Domasin, Чехия
Квартира 2 комнаты
Domasin, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
квартира 2+1 55м2 на 11 этаже панельного дома + лоджия 5 м². Дом после реконструкции, утепле…
$146,474
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Дом в Zvestov, Чехия
Дом
Zvestov, Чехия
Площадь 360 м²
Дом 360 m², участок 1 182 m² возле города Бенешов (30 км от Праги) Дом после капитального ре…
$215,012
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Квартира в okres Benesov, Чехия
Квартира
okres Benesov, Чехия
Площадь 85 м²
Первый этаж дома после полной реконструкции в 2019 году, включая новую проводку и канализаци…
$121,048
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Квартира в Lsteni, Чехия
Квартира
Lsteni, Чехия
Площадь 1 000 м²
Пансионат, подходящий для индивидуального туризма, корпоративных мероприятий и свадеб. Здани…
$895,425
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Типы недвижимости в okres Benesov

квартиры

Параметры недвижимости в okres Benesov, Чехия

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