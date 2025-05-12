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Жильё в okres Mlada Boleslav, Чехия

Млада-Болеслав
3
8 объектов найдено
Квартира в Dolni Slivno, Чехия
Квартира
Dolni Slivno, Чехия
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу семейный дом 300м2 в деревне Долни Сливно (30 минут от Черного Моста в…
$184,442
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Czech Village s.r.o
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Квартира в Horni Bousov, Чехия
Квартира
Horni Bousov, Чехия
Площадь 608 м²
Предлагаем на продажу комплекс Buškovské mlýn, первоначально называвшийся Bukowsky mlejn, ко…
$1,10 млн
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Продается квартира 2+1 53м2 в центре г. Млада Болеслав . 3-й этаж кирпичного дома Дом после …
$127,128
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается квартира 2+1 68м2 на 6 этаже панельного дома Свежий ремонт, наличие гардеробной Хо…
$143,157
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 комнаты
Млада-Болеслав, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Продается квартира 2+1 44м2 в кирпичном доме на 3 этаже Тихий ,уютный район. Магазины, кинот…
$135,887
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Czech Village s.r.o
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Квартира в Rokytovec, Чехия
Квартира
Rokytovec, Чехия
Площадь 130 м²
Дом после частичной реконструкции, подключен к водопроводу, электричество 220 / 380В, септик…
$165,097
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Квартира в Rokytovec, Чехия
Квартира
Rokytovec, Чехия
Площадь 130 м²
Дом после частичной реконструкции, подключен к водопроводу, электричество 220 / 380В, септик…
$165,819
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Квартира в Brodce, Чехия
Квартира
Brodce, Чехия
Площадь 135 м²
В доме произведен капитальный ремонт, новая разводка воды, канализации, электричества, отопл…
$165,819
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Типы недвижимости в okres Mlada Boleslav

квартиры

Параметры недвижимости в okres Mlada Boleslav, Чехия

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