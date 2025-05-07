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Жильё в okres Pribram, Чехия

Пршибрам
5
8 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Milin, Чехия
Квартира 5 комнат
Milin, Чехия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Предлагаем на продажу отремонтированную, очень красивую, светлую квартиру 4+кк площадью 84 м…
$162,073
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Квартира 3 комнаты в Пршибрам, Чехия
Квартира 3 комнаты
Пршибрам, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 59 м²
2+кк с балконом именно для вас, в которой сделан капитальный дорогой ремонт. Находится на вт…
$162,029
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Czech Village s.r.o
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Квартира 4 комнаты в Пршибрам, Чехия
Квартира 4 комнаты
Пршибрам, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 65 м²
3+кк полезной площадью 65 м2. В квартире есть лоджия 3 м2 и подвал 2 м2. Квартира расположен…
$201,058
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Czech Village s.r.o
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Квартира 4 комнаты в Пршибрам, Чехия
Квартира 4 комнаты
Пршибрам, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 59 м²
квартира 3+кк 59м2 после реконструкции Частью реконструкции была замена электро- и водораспр…
$148,422
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Квартира в Breznice, Чехия
Квартира
Breznice, Чехия
Площадь 65 м²
Предлагаем на продажу дом после частичной реконструкции на земельном участке площадью 421 м2…
$116,955
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Квартира 2 комнаты в Пршибрам, Чехия
Квартира 2 комнаты
Пршибрам, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продажа квартиры 2+1 98 м2, на 11 этаже в Пршибраме, улица Бродска. Недвижимость после успеш…
$192,735
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Квартира 4 комнаты в Пршибрам, Чехия
Квартира 4 комнаты
Пршибрам, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Предлагаем вам красивую и солнечную квартиру с двумя лоджиями, после почти полной реконструк…
$148,422
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Квартира в Breznice, Чехия
Квартира
Breznice, Чехия
Площадь 82 м²
дом 3+1 в первоначальном состоянии Дом соединен с навесом и небольшим двориком Уникальное ме…
$127,030
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