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Жильё в Карловых Варах, Чехия

квартиры
125
126 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Двухуровневые апартаменты в самом центре Карловых Вар 82м2 5ый этаж кирпичного дома Квартира…
$237,632
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Предлагается на продажу квартира 2+1, общей площадью 56 м2, в кирпичном доме в центре г.Карл…
$101,703
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 , площадью 63 м2, на 3м этаже. В доме был произведен свеж…
$107,783
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Квартира 3+1 в самом центре Карловых Вар. 73м2 После ремонта 3ий этаж кирпичного дома
$199,961
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 67 м²
квартира 3+кк 67,3 м2, террасой 9,12 м2 с гаражом и кладовкой Это весь этаж дома. Все полнос…
$221,144
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Квартира в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 220 м²
Предлагаем на продажу красивый семейный дом 4 + кк с общей полезной площадью 218 м2. Дом сто…
$419,523
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 131 м²
Предлагаем на продажу квартиру 4+1 131,9 м2, терраса 6 м2 Квартира расположена на тихой площ…
$198,587
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 73 м²
We offer for sale an apartment right in the center of the city of Karlovy Vary, listed among…
$226,420
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 76 м²
3+кк на улице Замецки Врх в центре курортной зоны Карловых Вар. Квартира площадью 76,6 м2 + …
$245,300
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 , площадью 63 м2, на 3м этаже. В доме был произведен свеж…
$107,783
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Квартира 1 комната в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 комната
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Квартира 1+1 36 m² в Карловых Варах, Богатице, в реконструированном доме. Недвижимость наход…
$59,142
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 53 м²
2+кк, с балконом, общей площадью 53 м2, которая находится на 4 этаже дома, в центре Карловых…
$140,341
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Квартира 1 спальня в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Karlovy Vary, Чехия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается роскошная квартира с планировкой 2+кк с площадью 65 м2, которая находится в жилом …
$344,957
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Квартира 2+1 54 m² в Карловых Варах. Находится на 4 этаже обновленного панельного здания с н…
$80,146
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Квартира 1 комната в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 комната
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Предлагаем на продажу полностью реконструированную квартиру планировкой 1 + 1 общей площадью…
$97,833
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Квартира 2+kk 49 m² в центре Карловых Вар 1ый этаж кирпичного дома после реконструкции К ква…
$98,939
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 43 м²
We offer for sale a cozy apartment available 2+KK in the center of Karlovy Vary, on Ondřejsk…
$153,950
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Предлагаем на продажу квартиру планировкой 2 кк с балконом жилой площадью 49 м2. Квартира на…
$106,234
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 83 м²
квартира 3 + кк на продажу в Карловых Варах, в жилом районе «На Выхлидце». Новый жилой дом —…
$204,936
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
2+кк площадью 79 м2 + лоджия 12 м2. Меблированная квартира с просторной террасой и большим к…
$196,776
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Продается квартира, планировкой 2+1, общей площадью 71м2, расположенная на 3 этаже кирпичног…
$66,328
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Квартира 1 комната в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 комната
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Квартира 1+1 46 m² в самом центре Карловых Варах. Без ремонта. Кирпичный дом, 1ый этаж
$464,294
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 с балконом в К. Варах, улица Лидицка, Драховице. Квартира…
$127,073
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Трехкомнатная квартира 104м2 в шестиэтажном кирпичном доме с лифтом, на улице Югославская, в…
$238,525
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Квартира 1 комната в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 комната
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Квартира на продажу в туристическом центре Карловых Вар. Квартира находится в считанных шага…
$100,597
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Квартира 1 комната в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 комната
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Квартира в Карловых Варах 1+1 50 m² в новостройке с двумя балконами, подвалом и парковкой за…
$98,939
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Квартира в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 382 м²
Apartment building in Karlovy Vary, in the Stara Role area. Currently, the house consists of…
$342,141
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продажа элитной квартиры 2+кк в очень прибыльном районе Карловых Вар, который находится в не…
$525,598
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Квартира 4 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 83 м²
квартира 3+кк на 4 этаже кирпичного дома, после дорогой реконструкции в деловом центре город…
$222,028
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Квартира 3 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Nice apartment after reconstruction in a nice and quiet location. This is a brief descriptio…
$122,027
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Параметры недвижимости в Карловых Варах, Чехия

Недорогая
Элитная
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