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Жильё в Либерце, Чехия

квартиры
12
12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Предлагаем полностью отремонтированную квартиру 2 + кк 60м2 на 3 этаже, в центре города Либе…
$164,756
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Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
предлагаем на продажу очень хорошую квартиру 2 + кк (первоначально 3 + кк) с балконом в само…
$220,880
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Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Предлагаем на продажу солнечную квартиру 3+1 74м2 с прекрасным видом на окрестности. Квартир…
$182,189
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продажа полностью оборудованной квартиры 1 + кк 28 м2 после реконструкции на 3 этаже панельн…
$142,902
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Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+кк 54м2 на 2 этаже панельного дома Дом и квартира после полной реконструкции окол…
$128,106
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Квартира 2 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 46 м²
квартира 2 + 1 46м2 с лоджией площадью на улице Войтешска.Квартира свеже отремонтирована в п…
$148,132
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Квартира 2 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Для любителей жить в историческом месте с комфортом, предлагаем к приобретению оригинальную …
$211,824
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Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3 + 1 и площадью 81,1 м2 на 2 этаже панельного дома, с собственным гаражом. Дом пос…
$215,778
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Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Мы предлагаем квартиру 2 + кк с гардеробной, расположенную на третьем этаже кирпичного истор…
$176,449
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Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 72 м²
квартира 3+1 72м2 на 5 этаже с лоджией и видом на зелень Дом был недавно отремонтирован Собс…
$187,886
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Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2 + кк площадью 36 м2, которая только что прошла дорогостоящу…
$138,183
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Квартира 3 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 38 м²
квартира 2+кк 38м2 в панельном доме на 3 этаже. с балконом, Либерец — Броумовска. Квартира о…
$122,409
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Параметры недвижимости в Либерце, Чехия

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