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Жильё в okres Brno venkov, Чехия

квартиры
13
13 объектов найдено
Квартира в Orechov, Чехия
Квартира
Orechov, Чехия
Площадь 195 м²
кирпичный дом 4+1 195м2 с террасами (усадьба), с остроконечной крышей, один этаж и частично …
$352,983
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Квартира 4 комнаты в Zastavka, Чехия
Квартира 4 комнаты
Zastavka, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 50 м²
квартира 3+кк 50м2 на 2 этаже кирпичного дома после реконструкции В квартире есть небольшой …
$249,154
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Квартира 2 комнаты в Kurim, Чехия
Квартира 2 комнаты
Kurim, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Квартира Адрес:Wolkerova, Kuřim Планировка: 1+кк Общая площадь: 28м2 Этаж:3 Лоджия: есть Склеп:есть
$91,201
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Квартира в Syrovice, Чехия
Квартира
Syrovice, Чехия
Площадь 200 м²
нестандартный дом 200м2 5+кк недалеко от центра Брно (15 км), расположенный в деревне Сырови…
$563,616
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Квартира 4 комнаты в Ujezd u Brna, Чехия
Квартира 4 комнаты
Ujezd u Brna, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 80 м²
квартира 3+кк 80м2 на 2 этаже кирпичного дома без лифта есть просторный балкон 8 м2 и подвал…
$292,395
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Квартира в Blazovice, Чехия
Квартира
Blazovice, Чехия
Площадь 250 м²
Двухэтажный дом 4+кк с двумя отдельными входами, с камином кирпичный семейный дом на участке…
$422,287
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Квартира 1 комната в Ivancice, Чехия
Квартира 1 комната
Ivancice, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Квартира Адрес:Luční, Ivančice Планировка:1+1 Общая площадь: 38м2 Этаж:4 Балкон:есть Склеп:е…
$90,053
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Квартира в Sobotovice, Чехия
Квартира
Sobotovice, Чехия
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу красивый семейный дом 360м2 с планировкой 6 + кк с гаражом За домом ес…
$427,006
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Квартира в Zelesice, Чехия
Квартира
Zelesice, Чехия
Площадь 210 м²
Район Брно — деревня, Желешице. Продажа семейного дома 6 + 1 с садом и гаражом Дом подключен…
$341,035
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Квартира в Rajhrad, Чехия
Квартира
Rajhrad, Чехия
Площадь 158 м²
Дом 5 +1 жилая площадь 158 м2. Дом отапливается камином, которые распределены по всему дому …
$313,059
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Квартира в Slapanice, Чехия
Квартира
Slapanice, Чехия
Площадь 145 м²
семейный дом с ухоженным палисадником, террасой 10 м2 и гаражом. Дом расположен в популярном…
$266,374
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Квартира в Nebovidy, Чехия
Квартира
Nebovidy, Чехия
Площадь 111 м²
двухэтажный семейный дом с палисадником и террасой для отдыха в пригородном поселке Небовиды…
$306,851
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Квартира в Chudcice, Чехия
Квартира
Chudcice, Чехия
Площадь 163 м²
Продается отдельно стоящий дом 4 + кк с террасой. Дом стоит на красивом участке площадью 162…
$392,439
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Параметры недвижимости в okres Brno venkov, Чехия

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