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Жильё на Мосту, Чехия

квартиры
39
39 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 51 м²
квартира 2+1 51м2 на 6 этаже кирпичного дома с лифтом центр города, востребованный район ква…
$98,386
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 55 м²
квартира 3+1 55м2 на 7 этаже панельного дома Квартира после частичной реконструкции
$63,522
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Предлагаем к продаже квартиру, в которой в 2019 году сделан полный, удачный, дорогой ремонт.…
$66,535
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Предлагаем на продажу полностью отремонтированную квартиру в личной собственности. Планировк…
$65,493
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Квартира 1 комната в Мост, Чехия
Квартира 1 комната
Мост, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 27 м²
1+1 на 2 этаже панельного дома по улице К.Х.Боровского. Общая площадь 27 м². Многоквартирный…
$33,980
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 63 м²
квартира 3+1 63м2 на 11 этаже панельного дома В квартире три французских пластиковых окна с …
$60,630
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 60 м²
квартира 3+1 60м2 на 3 этаже панельного дома квартира после полной реконструкции
$69,644
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира 2+1 56 m² в центре города Мост. 3ий этаж кирпичного дома Квартира и дом п…
$58,590
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 29 м²
apartment 1+kk 29m2 furnished and after cosmetic repairs The apartment is located on the 6th…
$46,780
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 39 м²
The apartment is located in a residential complex, in close proximity to the Benedict recrea…
$36,106
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 49 м²
квартира 2+1 49м2 на 5 этаже + лоджия 5м2 с красивым видом парковка перед домом расположение…
$61,353
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 69 м²
We offer for sale a 3+1 apartment unit with a balcony with a total area of 69 m2. The house …
$82,701
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции Тихая и прибыльная часть го…
$56,931
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 59 м²
We offer you 3+1 59m2 apartment in private ownership, located on the 3rd floor of an insulat…
$60,075
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Квартира 1 комната в Мост, Чехия
Квартира 1 комната
Мост, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
1+1, улица Яворова, 34,3 м2, частная собственность. Это обновленный дом рядом с ТЦ Kahan. В …
$37,956
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Эксклюзивно к продаже предлагается квартира 3 + 1 в кооперативной собственности. Квартира об…
$60,800
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Квартира 3+1 55м2 на 7 этаже панельного дома В квартире была проведена полная реконструкция,…
$73,513
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 51 м²
квартира 2 + 1 общей площадью 51 м2. Дом прошел полную реконструкцию (фасад с утеплением, кр…
$60,800
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 62 м²
квартира 3+1 62м2 с балконом, на 8 этаже панельного дома с лифтом дом после ревитализации, к…
$58,590
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Предлагаем на продажу квартиру 3+1 общей площадью 68 м2. Дом прошел полную ревитализацию (фа…
$57,408
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 68 м²
We offer for sale a 3+1 apartment with a loggia in the city of Most. Apartment unit with an …
$60,011
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 55 м²
We offer for sale a renovated apartment in personal ownership, size 3+1 with Loggia and air …
$78,803
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 40 м²
квартира 2+кк с лоджией 40м2 на 6 этаже панельного дома тихий, зеленый район парковка перед домом
$58,037
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 70 м²
3+1 площадью 70 м2 в центре города Мост. Эта современная и со вкусом обставленная квартира К…
$69,745
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 40 м²
квартира 2+кк 40м2 с лоджией на 6 этаже панельного дома в частной собственности тихая, зелен…
$55,826
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Мы эксклюзивно предлагаем на продажу квартиру 3+1, переделанную в квартиру 4+1. В квартире в…
$76,507
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 41 м²
квартира 2+кк 41м2 на 5 этаже панельного дома квартира после реконструкции, с ремонтом в сов…
$55,783
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
We offer for sale a privately owned 2+kk apartment with an area of 42 m2, which is located o…
$43,761
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 70 м²
квартира 3+1 70м2 на 4 этаже панельного дома с лифтом в квартире живут приличные, ответствен…
$59,567
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Квартира 1 комната в Мост, Чехия
Квартира 1 комната
Мост, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 26 м²
apartment 1 + 1 26m2, which is located in a quiet part of the city of Most, on the 6th floor…
$37,850
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