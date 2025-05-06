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Жильё в Устях-наде-Лабое, Чехия

квартиры
39
39 объектов найдено
Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 54 м²
квартира 1+1 54м2 на 5 этаже кирпичного дома квартира после частичной реконструкции (пластик…
$76,830
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира 2+1 72 m² в центре города Усти над Лабем 2ой этаж кирпичного дома квартир…
$58,590
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Квартира 2+1 55 m² — Усти над Лабем 3ий этаж панельного дома после ремонта 10 минут пешком д…
$88,182
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
квартира 1+1 34м2 на 7 этаже панельного дома Квартира была реконструирована в предыдущие год…
$59,695
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 63 м²
квартира 2+1 63м2 на 4 этаже панельного дома с лифтом дом после реконструкции, утеплен В ква…
$88,437
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Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 64 м²
квартира 3+1 64м2 на 3 этаже панельного дома Выгодное расположение с отличным доступом к цен…
$107,528
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Квартира 2 + 1 + площадью 63 м2, расположена на втором этаже кирпичного здания, в одном из с…
$99,237
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Квартира 4 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 80 м²
квартира 3+кк 80м2 на 2 этаже кирпичного дома с палисадником и парковочным местом. Стоимость…
$161,695
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 46 м²
квартира 2+кк 46м2 на 3 этаже кирпичного дома Квартира имеет долю в земельном участке за дом…
$71,302
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Мы предлагаем хорошую квартиру 1 + 1 с общей площадью 34 м2 в востребованном и тихом месте. …
$72,408
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Предлагаем на продажу квартиру 1+1 в частной собственности, 34,20 м2 + 2 м2 кладовка Квартир…
$65,918
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира прошла полную реконструкцию Дом после …
$103,913
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Предлагаем на продажу 2+кк квартиру по улице Кеплерова. Квартира площадью 46 м2 расположена …
$55,711
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Предлагаем на продажу квартиру планировкой 2+1 с балконом, в центре г. Усти-над-лабем. В дом…
$91,201
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Квартира в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира
okres Usti nad Labem, Чехия
Площадь 73 м²
Квартира на продажу в центре г. Усти-над-лабем. Квартира после ремонта и планировкой 2+1, об…
$118,837
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 50 м²
квартира 2+кк 50м2 на 2 этаже кирпичного дома Преимуществом предложения является расположени…
$72,578
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Квартира 3+1 73м2 после реконструкции 2016г на 6 этаже панельного дома Тихий, зеленый район …
$73,386
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2 на 3 этаже отреставрированного кирпичного дома квартира после частичной ре…
$79,338
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Квартира 2+1 48 m² — Усти над Лабем 3тий этаж панельного дома Квартира после реконструкции Ц…
$66,285
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
квартира 1+1 36м2 на 5 этаже панельного дома после реконструкции Из обеих комнат открывается…
$74,066
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 57 м²
2+1 57м2 на 2 этаже кирпичного дома в одном из самых привлекательных мест в Усти-над-Лабем н…
$118,837
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Квартира 2 комнаты в Mojzir, Чехия
Квартира 2 комнаты
Mojzir, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 63 м²
квартира 2+1 63м2 + кладовка Квартира отлично подходит для инвестиций, в этом месте большой …
$43,804
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
квартира 1+1 35м2 на 3 этаже панельного дома В нескольких минутах ходьбы от центра города. Р…
$64,117
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
недавно отремонтированная квартира 2 + кк размером 42 м2 на 9 этаже панельного дома Рядом с …
$61,906
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Квартира 2 комнаты в Mojzir, Чехия
Квартира 2 комнаты
Mojzir, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 61 м²
квартира 2+1 61м2 на 6 из 7 этажей в квартире на данный момент живут арендаторы, которых при…
$46,780
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 65 м²
квартира 2+1 65м2 на 3 этаже панельного дома Весь дом подвергся полной ревитализации, включа…
$66,285
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
1+1 45м2 ,с лоджией на 8 этаже +кладовка парковка около дома
$65,918
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Квартира 2 комнаты в Mojzir, Чехия
Квартира 2 комнаты
Mojzir, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Квартира 2+1 62м2 в хорошем состоянии, без вложений. Кирпичный санузел с душевой кабиной, но…
$51,033
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2 + 1 и общей площадью 54,1 м2, расположенная на пятом этаже тихого кирпичного дома…
$115,818
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Квартира на продажу в г. Усти-над-лабем, которая находится в двухэтажной виле. В виле всего …
$104,466
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Параметры недвижимости в Устях-наде-Лабое, Чехия

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