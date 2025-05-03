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Жильё на Юго-Востоке, Чехия

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100 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Продается квартира 1+kk 34 m² в центре города Брно, Комаров, в тихом расположении. В квартир…
$110,546
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 38 м²
1+1, общая площадь 38м2 + кладовка Во внутреннем блоке есть двор с садом, который доступен т…
$157,352
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
квартира 2+кк 55м2 на последнем 4м этаже кирпичного дома дом и квартира после реконструкции …
$253,364
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Czech Village s.r.o
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 21 м²
we offer the sale of a smaller apartment in the very heart of Brno. The apartment with a lay…
$139,361
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Квартира Адрес:Jedovnická, Brno — Líšeň Планировка:1+кк Общая площадь:23м2 Этаж:2 из 5 Лоджи…
$73,513
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Квартира 1 кк общей площадью 26 м2 расположена недалеко от исторического центра города Брно.…
$148,387
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Квартира в Milesovice, Чехия
Квартира
Milesovice, Чехия
Площадь 280 м²
семейный таунхаус 5 + 1, 280м2 . Газовый котел и водяное отопление. Просторный погреб Застро…
$204,936
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Квартира с балконом, подвалом и собственным парковочным местом перед зданием. Единица вкл. п…
$276,366
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Квартира в Chudcice, Чехия
Квартира
Chudcice, Чехия
Площадь 163 м²
Продается отдельно стоящий дом 4 + кк с террасой. Дом стоит на красивом участке площадью 162…
$392,439
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Квартира Адрес:Jedovnická, Brno — Líšeň Планировка:1+кк Общая площадь:21м2 Этаж:2 из 5 Лоджи…
$74,619
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Квартира в Lipuvka, Чехия
Квартира
Lipuvka, Чехия
Площадь 250 м²
двухэтажный семейный дом 250м2 с выходом на собственную землю 2300м2 в деревне Липовка, Блан…
$392,822
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Квартира в Blazovice, Чехия
Квартира
Blazovice, Чехия
Площадь 250 м²
Двухэтажный дом 4+кк с двумя отдельными входами, с камином кирпичный семейный дом на участке…
$422,287
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Квартира 2 комнаты в Chrlice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Chrlice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 47 м²
квартира 2+1 47м2 на 4 этаже панельного дома Дом после ремонта, утеплён есть склеп парковка …
$257,360
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Квартира 1+1 30 m² в городе Брно, к квартире прилагается склеп, лоджия, дом был обновлен. Тр…
$102,255
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Квартира в Nebovidy, Чехия
Квартира
Nebovidy, Чехия
Площадь 111 м²
двухэтажный семейный дом с палисадником и террасой для отдыха в пригородном поселке Небовиды…
$306,851
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 56 м²
квартира 2+1 56м2 на 3 этаже кирпичного дома, с балконом. + повальное помещение В квартире с…
$255,617
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
уютная современная квартира на улице Цейл, доступная 1+1 в районе Брно — Забрдовице Квартира…
$120,353
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 23 м²
квартира 1+кк 23 м2 на 2м этаже кирпичного дома. Высокие потолки 3 м напротив квартиры есть …
$114,968
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Предлагаем к продаже квартиру 1+1 общей площадью 35 м2. Все окна выходят на юго-запад и откр…
$137,981
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Квартира 1+kk 33 m² — Брно 12ый этаж панельного дома Квартира в хорошем состоянии
$109,994
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Продажа 2 + кк квартиры в частной собственности в Брно — Маломержице. Полезная площадь кварт…
$221,093
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2 на втором этаже кирпичного дома в самом центре города Брно год реконструкц…
$215,565
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
1+кк, площадью 33 м2, на улице Выставни — Брно, недалеко от Мендловой площади. Квартира посл…
$147,996
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 76 м²
квартира 2+1 76м2 в кирпичном доме на 3 этаже + балкон 2м2 и подвальное помещение 10м2 + пар…
$214,162
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира после ремонта 3+1 76м2 на 6 этаже панельного дома + балкон + подвал В квартире есть…
$266,969
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Продажа квартиры 1+1 33 m² в городе Брно. Дом был обновлен, к квартире прилагается подвал, п…
$102,255
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Квартира 2+кк 50м2 расположена на 2 этаже шестиэтажного кирпичного дома с новым стеклянным л…
$259,231
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
предлагаем на продажу квартиру на южной стороне общей площадью 28,3 м2. Квартира расположена…
$148,847
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
предлагаем на продажу 1+кк квартиру на улице Божетехова просторный балкон (5 м2) есть кладовка 2м2
$140,341
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Квартира 1+kk 35 m² — Брно 1ый этаж кирпичного дома к квартире принадлежит подвальное помещение
$116,074
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