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Жильё в okres Melnik, Чехия

Мельник
6
Neratovice
5
13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Neratovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Neratovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2+ (3,3 м2 застекленный балкон и 1,3 м2 погреб) на 11 этаже панельного дома,…
$163,949
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Квартира 4 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 4 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Продается квартира 3+kk 58 m² в городе Мельник 6ой этаж панельного дома Квартира и дом после…
$164,714
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Квартира 1 комната в Кралупи-над-Влтавой, Чехия
Квартира 1 комната
Кралупи-над-Влтавой, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Квартира 1+1 34м2 в 20км от Праги, панельный дом,6 этаж из 8, с мебелью Отличное расположени…
$107,783
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Квартира 3 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира 2+kk 74 m² в городе Мельник с парковочным местом К квартире принадлежит участок 42м…
$126,575
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Квартира в Cecelice, Чехия
Квартира
Cecelice, Чехия
Площадь 129 м²
Дом 129 м2 , расстояние до центра Праги — 30 км, 15 минут на машине. Дом после частичной вну…
$248,729
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Квартира в Vehlovice, Чехия
Квартира
Vehlovice, Чехия
Площадь 57 м²
семейный дом с планировкой 2 + 1 интерьер после реконструкции и в нем можно жить круглый год…
$170,624
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Квартира 2 комнаты в Neratovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Neratovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Продажа квартиры 1 + кк в личной собственности, площадью 30,40 м2, на первом этаже четырехкв…
$115,521
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Квартира 2 комнаты в Neratovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Neratovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Квартира 2+1 60м2 в кирпичном доме, на 5 этаже 25 км от Праги рядом всё необходимое — детска…
$107,272
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Квартира 4 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 4 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 68 м²
квартира 3+кк 68м2 на 3 этаже панельного дома панельный дом с новым фасадом с утеплением и 2…
$243,202
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Квартира 3 комнаты в Мельник, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мельник, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Квартира 2+kk 56 m² в городе Мельник 1ый этаж новостройки 2015ого года 5 минут пешком до цен…
$140,946
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Квартира в Neratovice, Чехия
Квартира
Neratovice, Чехия
Площадь 154 м²
семейный дом 154м2 , участок 430м2 Предлагаемый дом подключен к водопроводу, канализации, га…
$310,465
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Квартира в Мельник, Чехия
Квартира
Мельник, Чехия
Площадь 170 м²
большой дом 5 + 1 / кк с просторными комнатами в Мельнике. в комнатах был произведен капитал…
$263,015
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Квартира 1 комната в Neratovice, Чехия
Квартира 1 комната
Neratovice, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Продается квартира 1+1 34 m² в пригороде Праги, район Нератовице 11ый этаж панельного дома с…
$118,582
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Типы недвижимости в okres Melnik

квартиры

Параметры недвижимости в okres Melnik, Чехия

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