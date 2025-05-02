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Жильё в okres Ceske Budejovice, Чехия

Ческе-Будеевице
6
Hluboka nad Vltavou
3
11 объектов найдено
Квартира в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 74 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу меблированной отремонтир…
Цена по запросу
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Квартира в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 77 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу квартиры 3 + kk в кирпич…
$248,575
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Квартира в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 62 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу яркого отремонтированног…
$185,186
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Квартира 4 комнаты в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 47 м²
Продается квартира с балконом, планировкой 3+кк, общей площадью 47.27м2. Квартира расположен…
$132,656
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Czech Village s.r.o
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English, Русский, Čeština
Квартира в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 75 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Это дает вам возможность приобрести красивую светлую …
$294,305
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Квартира 3 комнаты в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Продается квартира планировкой 2+kk с лоджией, общей площадью 49,3 m2, расположенная на 4м э…
$153,659
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Дом в Otevek, Чехия
Дом
Otevek, Чехия
Площадь 267 м²
Думреальность. Ваши электронные письма 1) Просторный и светлый семейный дом с 2012 года в ви…
$630,847
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Дом в Lipi, Чехия
Дом
Lipi, Чехия
Площадь 109 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу семейного дома 3 + kk с …
$384,815
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Дом в okres Ceske Budejovice, Чехия
Дом
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 101 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам покупку двух квартирных единиц с…
$248,575
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Квартира 2 комнаты в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается просторная квартира после капитального ремонта. Квартира располагает планировкой 2…
$148,132
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Дом в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Дом
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 381 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Продажа малоэнергетического нового здания жилой едини…
$430,138
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