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Жильё в Cheb District, Чехия

Марианске-Лазне
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Марианске-Лазне, Чехия
Квартира 4 комнаты
Марианске-Лазне, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 67 м²
3+кк 67m2 с балконом на юго-запад и подвалом на улице Жижкова — Марианские Лазни. Возможност…
$134,387
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Квартира 4 комнаты в Марианске-Лазне, Чехия
Квартира 4 комнаты
Марианске-Лазне, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Sale of an apartment of 65 m2, which is located in a sought-after part of the city of Marian…
$182,146
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Квартира в Хеб, Чехия
Квартира
Хеб, Чехия
Площадь 885 м²
Здание расположено в Хебе, на улице Граза, и первоначально использовалось как магазин служеб…
$641,168
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Квартира в Хеб, Чехия
Квартира
Хеб, Чехия
Площадь 1 126 м²
Склад общей площадью 1126 м2 в отличном стратегическом месте недалеко от промышленной зоны Х…
$563,616
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Квартира в Марианске-Лазне, Чехия
Квартира
Марианске-Лазне, Чехия
Площадь 500 м²
Отель 3* 500 m² в центре города Марианске Лазне 27 кроватей. 11 двухспальных номеров, 1 одно…
$928,589
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Квартира 1 комната в Марианске-Лазне, Чехия
Квартира 1 комната
Марианске-Лазне, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Продается квартира общей площадью 39м2, планировкой 1+1, по адресу Hlavní třída, Mariánské L…
$60,248
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Квартира 2 комнаты в Марианске-Лазне, Чехия
Квартира 2 комнаты
Марианске-Лазне, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Продажа квартиры 2+1 на Главной улице в центре Марианских Лазней общей площадью 45 м2, распо…
$123,011
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Квартира 3 комнаты в Марианске-Лазне, Чехия
Квартира 3 комнаты
Марианске-Лазне, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Продажа 2+кк квартиры в курортном центре Марианских Лазней на ул. Младеёвского, расположенно…
$138,215
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