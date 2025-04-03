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Жильё в Влашим, Чехия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Влашим, Чехия
Квартира 2 комнаты
Влашим, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
квартира 2+1 55м2 на 11 этаже панельного дома + лоджия 5 м². Дом после реконструкции, утепле…
$146,474
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Квартира 2 комнаты в Влашим, Чехия
Квартира 2 комнаты
Влашим, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
квартира 2+1 55м2 на 6 этаже Квартира прошла полную и дорогую реконструкцию Квартира состоит…
$156,551
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в Влашим, Чехия
Квартира 2 комнаты
Влашим, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
квартира 2+1 60м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира была капитально отремонтирована нескол…
$121,601
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов