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Жильё в okres Kolin, Чехия

квартиры
12
12 объектов найдено
Квартира в Radim, Чехия
Квартира
Radim, Чехия
Площадь 76 м²
дом с планировкой 3+1 Все здание подверглось дорогостоящему ремонту: изоляция с новым фасадо…
$141,754
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Квартира 3 комнаты в Svojsice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Svojsice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
квартира 3+1 61м2 в кирпичном доме, на 3 этаже год реконструкции — 2017 +Балкон, Склеп Разви…
$93,156
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Квартира в Cervene Pecky, Чехия
Квартира
Cervene Pecky, Чехия
Площадь 120 м²
Кирпичный семейный дом планировкой 3 +1 расположен южнее, прямо у пруда. Это не зона затопле…
$187,376
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Квартира 3 комнаты в Колин, Чехия
Квартира 3 комнаты
Колин, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Квартира 2+kk 46 m² в городе Колин с лоджией. Квартира расположена недалеко от центра. 1ый этаж дома
$110,291
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Квартира в Doubravcice, Чехия
Квартира
Doubravcice, Чехия
Площадь 100 м²
Продажа кирпичного коттеджа для круглогодичного проживания. 11 км от Праги До коттеджа очень…
$187,376
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Квартира 3 комнаты в Prehvozdi, Чехия
Квартира 3 комнаты
Prehvozdi, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
квартира 2+кк 39м2 в кирпичном доме, на 2 этаже после реконструкции, в отличном состоянии Ли…
$105,317
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Квартира в Cervene Pecky, Чехия
Квартира
Cervene Pecky, Чехия
Площадь 120 м²
Застроенная площадь земли составляет около 120 м2 на участке 465 м2. Дом находится прямо ряд…
$192,903
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Квартира 4 комнаты в Brezany II, Чехия
Квартира 4 комнаты
Brezany II, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Двухэтажная квартира 3+kk 56 m² К квартире принадлежит паркоместо Закрытый комплекс
$154,212
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Квартира в Vrbcany, Чехия
Квартира
Vrbcany, Чехия
Площадь 257 м²
Продажа семейного дома деревне Врбчаны. Отличный доступ к Праге 24 км и до Колина 14 км. Дом…
$170,496
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Квартира в Cervene Pecky, Чехия
Квартира
Cervene Pecky, Чехия
Площадь 1 120 м²
коммерческий земельный участок общей площадью 12 365 м2, расположенный в западной части села…
$1,13 млн
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Квартира 3 комнаты в Колин, Чехия
Квартира 3 комнаты
Колин, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
квартира 2+кк 47м2 , 4 этаж В панельном доме сделан капитальный ремонт, новая крыша, утеплен…
$124,365
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Квартира 3 комнаты в Planany, Чехия
Квартира 3 комнаты
Planany, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Светлая квартира 2+кк 62м2 , кирпичный дом , 2й этаж трехэтажного дома 50 км от Праги Всё не…
$110,716
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Параметры недвижимости в okres Kolin, Чехия

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