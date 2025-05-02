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Жильё в Теплице, Чехия

квартиры
16
17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Продается квартира 3+1 109 m² в центре города Теплице 1ый этаж кирпичного дома Квартира посл…
$165,819
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продажа квартиры 2+1 70 м2 в городе Теплице. Квартира после ремонта, находится на 4 этаже, в…
$104,466
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Квартира 4 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 4 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Продажа просторной квартиры 3+кк 83 м2 . Квартира находится прямо в центре города Теплице. К…
$103,913
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Квартира 4 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 4 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается двухэтажная квартира 3+kk 95 m² в широком центре города Теплице 4ый этаж кирпичног…
$165,267
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Дом в Теплице, Чехия
Дом
Теплице, Чехия
Площадь 1 100 м²
Exciting Investment Opportunity: Historical Building Reconstruction in the Heart of Teplice …
$413,120
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Ness Wii Market
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Квартира 4 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 4 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 166 м²
Продажа квартиры 3+кк 166 М2 в городе Теплице. Квартира находится на 5 этаже в кирпичном дом…
$96,728
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Квартира 4 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 4 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Продается двухэтажная квартира 4+1 90 m² в центре города Теплице Две спальни находятся на вт…
$154,212
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Квартира 1 комната в Теплице, Чехия
Квартира 1 комната
Теплице, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 40 м²
квартира 1+1 40м2 с балконом на 3 этаже кирпичного дома расположена в тихом месте недалеко о…
$80,699
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Квартира 3 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Продается квартира 3+1, 69 m² в широком центре города Теплице 2ой этаж кирпичного дома Кварт…
$136,525
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Квартира 3 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Продается квартира 3 + 1, 92 кв.м. Теплице. Квартира расположена на третьем этаже в кирпично…
$93,412
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Квартира 3 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Предлагаем на продажу квартиру 3 + 1 в частной собственности с балконом, общей площадью 124 …
$170,794
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Квартира 3 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+1 76м2 на 3 этаже кирпичного дома + подвал и чердак Также имеется общий балкон на…
$71,855
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продажа квартиры 2+1 67 м2 в городе Теплице. квартира после ремонта, находится на четвертом …
$115,521
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 87 м²
квартира 2+1 87м2 на 2 этаже кирпичного дома в центре города свежий ремонт
$154,765
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 47 м²
квартира 2+1 47м2 на 2 этаже кирпичного дома с балконом в курортной зоне Отопление обеспечив…
$98,939
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 32 м²
квартира 1 + кк 32м2 с гаражом на втором этаже нового кирпичного трехэтажного дома в курортн…
$86,226
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 62 м²
квартира 2+1 62м2 в кирпичном доме на 3 этаже Дом 2007г постройки, квартира после полной рек…
$105,572
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