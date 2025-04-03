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Жильё в Миловице, Чехия

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Миловице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Миловице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 43 м²
квартира 2+кк 43м2 на 5 этаже панельного дома + 2м2 подвальное помещение Дом расположен в ти…
$128,361
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Квартира 3 комнаты в Миловице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Миловице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
квартира 2+кк 56м2 на 4 этаже кирпичного дома с балконом (1,5м2) + подвальное помещение 3м2 …
$161,142
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Квартира 4 комнаты в Миловице, Чехия
Квартира 4 комнаты
Миловице, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 62 м²
квартира 3+кк 62м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира после полной реконструкции В квартире…
$137,673
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Квартира 4 комнаты в Миловице, Чехия
Квартира 4 комнаты
Миловице, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 78 м²
двухуровневая квартира 3+кк 78м2 + 2 м2 склеп. на 1 этаже кирпичного дома,в деревне Миловице…
$196,985
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Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в Миловице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Миловице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
квартира 2+кк 61м2 на 1 этаже кирпичного дома Преимуществом дома является его расположение в…
$147,452
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Czech Village s.r.o
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Квартира 3 комнаты в Миловице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Миловице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Продается квартира 2+kk 43 m² в пригороде Праги — Миловице 2ой этаж дома Квартира и дом посл…
$132,103
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