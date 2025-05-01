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Жильё в Брно, Чехия

квартиры
76
76 объектов найдено
Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Продажа квартиры 1+1 тихая жизнь рядом с парком, идеально подходит для отдыха. Квартира нахо…
$144,552
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Квартира 3 комнаты в Jehnice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Jehnice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
квартира 2+кк 63м2 , резиденция в процессе строительства Нестандартная квартира, расположенн…
$275,515
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
предлагаем на продажу квартиру на южной стороне общей площадью 28,3 м2. Квартира расположена…
$148,847
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Продается квартира 1+kk 34 m² в городе Брно. За домом есть сад, который можно использовать. …
$115,521
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Предлагаем к продаже квартиру 1+1 общей площадью 35 м2. Все окна выходят на юго-запад и откр…
$137,981
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Мы предлагаем к покупке новую квартиру 2+kk в Брно. Апартаменты расположены на 6-м этаже зда…
$177,809
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
квартира 2 + кк 48м2 на 2 этаже многоквартирного кирпичного дома, почти в самом центре город…
$210,846
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Квартира 1+кк площадью 27 м2 расположена на первом этаже кирпичного дома. Вход в квартиру из…
$121,204
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Квартира с балконом, подвалом и собственным парковочным местом перед зданием. Единица вкл. п…
$276,366
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Предлагаем на продажу полностью мебелированную квартиру 1+кк в популярном и тихом месте с от…
$129,709
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Квартира после полной реконструкции и планировки 2+кк, имеет полезную площадь 41 м2 и распол…
$201,058
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
уютная современная квартира на улице Цейл, доступная 1+1 в районе Брно — Забрдовице Квартира…
$120,353
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Предлагаем на продажу меблированную квартиру 1 + кк в здании IBC на улице Пршикоп в Забрдови…
$139,884
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
квартира 2+кк 55м2 на последнем 4м этаже кирпичного дома дом и квартира после реконструкции …
$253,364
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Квартира 1+1 30 m² в городе Брно, к квартире прилагается склеп, лоджия, дом был обновлен. Тр…
$102,255
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
1+КК в частной собственности с просторной лоджией в популярном и тихом месте Брно — Богунице…
$140,341
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Квартира 1 кк общей площадью 26 м2 расположена недалеко от исторического центра города Брно.…
$148,387
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Квартира 1+kk 33 m² — Брно 12ый этаж панельного дома Квартира в хорошем состоянии
$109,994
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Квартира 1+kk 35 m² — Брно 1ый этаж кирпичного дома к квартире принадлежит подвальное помещение
$116,074
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 21 м²
we offer the sale of a smaller apartment in the very heart of Brno. The apartment with a lay…
$139,361
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Квартира, площадью 79 м2 на 3 этаже панельного дома, в котором произведена полная ревитализа…
$239,856
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Предлагаю на продажу квартиру с одной спальней общей площадью 30,3 м2, расположенную в непос…
$155,190
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Представляем вам квартиру с ремонтом 2 + кк, ориентированную на тихий двор на 1 этаже кирпич…
$198,686
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
1+кк, площадью 33 м2, на улице Выставни — Брно, недалеко от Мендловой площади. Квартира посл…
$147,996
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Планировка квартиры 2+1, т.е. отдельная непроходная спальня, кухня, просторная гостиная, ван…
$199,455
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
we offer for sale a new 1-bedroom apartment with an area of 30 m2, registered in the real es…
$144,594
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 26 м²
предлагаем на продажу 1+кк квартиру в Брно — Кралове Поли на улице Мыслинова. Общая площадь …
$148,056
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Квартира 2 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2 на втором этаже кирпичного дома в самом центре города Брно год реконструкц…
$215,565
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Квартира 1 комната в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 1 комната
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 38 м²
1+1, общая площадь 38м2 + кладовка Во внутреннем блоке есть двор с садом, который доступен т…
$157,352
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Квартира 3 комнаты в okres Brno mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Brno mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Вы цените отличную доступность квартиры в центре города или ищете идеальную недвижимость для…
$280,192
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