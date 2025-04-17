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Жильё в Jesenice, Чехия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
Площадь 80 м²
Дом 80м2, Перед домом есть палисадник и парковочное место для двух автомобилей. Общая площад…
$427,006
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Квартира в Zdimerice, Чехия
Квартира
Zdimerice, Чехия
Площадь 125 м²
Частично меблированный семейный дом 125м2 в привлекательном районе Есенице недалеко от Праги…
$557,919
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
Площадь 80 м²
Семейный дом 4 спальни, 80м2, участок 204м2, в Есеницих, Центральное газовое отопление. Пере…
$421,309
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Квартира в Zdimerice, Чехия
Квартира
Zdimerice, Чехия
Площадь 149 м²
Продается современный семейный дом с планировкой 4+кк с садом в среднечешском городе Есенице…
$678,954
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Czech Village s.r.o
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English, Русский, Čeština
Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
Площадь 80 м²
двухэтажный дом с террасами 3 + кк (может быть легко преобразован в 4 + кк), полезная площад…
$369,097
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов