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Жильё в okres Praha zapad, Чехия

Jesenice
5
20 объектов найдено
Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
Площадь 80 м²
Семейный дом 4 спальни, 80м2, участок 204м2, в Есеницих, Центральное газовое отопление. Пере…
$421,309
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Квартира в Radlik, Чехия
Квартира
Radlik, Чехия
Площадь 123 м²
Продажа семейного дома 123 м2, на участке 979 м2, Йилове недалеко от Праги 4+кк, идеально по…
$542,725
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Квартира в Zdimerice, Чехия
Квартира
Zdimerice, Чехия
Площадь 149 м²
Продается современный семейный дом с планировкой 4+кк с садом в среднечешском городе Есенице…
$678,954
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Квартира 2 комнаты в Chyne, Чехия
Квартира 2 комнаты
Chyne, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Предлагаем на продажу квартиру планировкой 1 + кк в Хыже недалеко от Праги. Квартира площадь…
$108,888
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Квартира в Tuchomerice, Чехия
Квартира
Tuchomerice, Чехия
Площадь 160 м²
Семейный дом в деревне Тухомержице, Прага — Запад. Амбар с парковкой для автомобиля, мастерс…
$278,959
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Квартира 2 комнаты в Tuchomerice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Tuchomerice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Modern investment apartments with a guaranteed yield of 6% p.a. from developer 1+kk apartmen…
$127,158
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Квартира 3 комнаты в Dolni Brezany, Чехия
Квартира 3 комнаты
Dolni Brezany, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 57 м²
квартира 2+кк 57м2 с собственным гаражом на 1 этаже кирпичного дома На автобусе до метро Кач…
$278,959
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Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
Площадь 80 м²
двухэтажный дом с террасами 3 + кк (может быть легко преобразован в 4 + кк), полезная площад…
$369,097
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Квартира в Kamenny Privoz, Чехия
Квартира
Kamenny Privoz, Чехия
Площадь 111 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу апартаментов 3 + 1 с бал…
$235,866
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Квартира в Statenice, Чехия
Квартира
Statenice, Чехия
Площадь 160 м²
таун хаус в котором еще никто не жил, на северо-западной окраине Праги. Полезная площадь 160…
$659,009
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Квартира в Vestec, Чехия
Квартира
Vestec, Чехия
Площадь 102 м²
Дом с планировкой 3 + 1, площадь 102 м2. расположен в Jesenice. Перед домом два парковочных …
$511,829
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Квартира в Roblin, Чехия
Квартира
Roblin, Чехия
Площадь 134 м²
отремонтированный дом 4+1 с недавно построенным гаражом в популярном поселке Роблин, который…
$761,245
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Квартира в Davle, Чехия
Квартира
Davle, Чехия
Площадь 606 м²
Здание бывшего прихода в стиле барокко с мансардной крышей, переделанное под семейный дом с …
$1,65 млн
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Квартира в Osnice, Чехия
Квартира
Osnice, Чехия
Площадь 80 м²
Дом 80м2, Перед домом есть палисадник и парковочное место для двух автомобилей. Общая площад…
$427,006
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Квартира в Slapy, Чехия
Квартира
Slapy, Чехия
Площадь 100 м²
Дом 3+кк 100м2 участок 356м2 с огороженным двором и садом, в известном и желанном месте для …
$289,036
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Квартира в Zdimerice, Чехия
Квартира
Zdimerice, Чехия
Площадь 125 м²
Частично меблированный семейный дом 125м2 в привлекательном районе Есенице недалеко от Праги…
$557,919
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Дом в Stechovice, Чехия
Дом
Stechovice, Чехия
Площадь 96 м²
Предлагаем на продажу небольшой частный дом в 15 минутах от Праги. Кирпичный, одноэтажный дом
$395,203
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Квартира в Brezova Olesko, Чехия
Квартира
Brezova Olesko, Чехия
Площадь 204 м²
семейный дом, стоящий на участке 383 м2 (из которых застроенная площадь составляет 204 м2) в…
$266,459
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Квартира в Studene, Чехия
Квартира
Studene, Чехия
Площадь 149 м²
Предлагаем на продажу семейный дом с планировкой 4 кк в очень привлекательном месте Йилове н…
$435,845
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Квартира 3 комнаты в Horomerice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Horomerice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Предлагаем очень красивую квартиру 2 + кк, 55 м2, в новом доме с балконом в красивом месте Г…
$330,193
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Типы недвижимости в okres Praha zapad

квартиры

Параметры недвижимости в okres Praha zapad, Чехия

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