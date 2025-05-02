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Жильё на Юго-Западе, Чехия

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32 объекта найдено
Квартира в Lhenice, Чехия
Квартира
Lhenice, Чехия
Площадь 48 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу квартиры 2 + 1 на верхне…
$94,630
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Дом в Vodnany, Чехия
Дом
Vodnany, Чехия
Площадь 151 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу семейного дома недалеко …
Цена по запросу
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Дом в Lhenice, Чехия
Дом
Lhenice, Чехия
Площадь 200 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам эксклюзивную покупку семейного д…
$344,110
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Квартира в Spalene Porici, Чехия
Квартира
Spalene Porici, Чехия
Площадь 1 000 м²
В настоящее время это отремонтированное, современное пространство холодильных залов, в котор…
$381,385
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Дом в Hrabice, Чехия
Дом
Hrabice, Чехия
Площадь 650 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу установленной коммерческ…
$384,860
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Квартира 4 комнаты в okres Plzen mesto, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Plzen mesto, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 89 м²
квартира 4+1 89м2 после ремонта из одной комнаты выход на большую лоджию (6,3 м) В одной ван…
$220,327
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Czech Village s.r.o
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Квартира 4 комнаты в Табор, Чехия
Квартира 4 комнаты
Табор, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Предлагаем к покупке квартиру 3+kk, общей площадью 90 м², в городе Táboř. Просторная гостина…
$215,012
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Czech Village s.r.o
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Квартира в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 74 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу меблированной отремонтир…
Цена по запросу
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Квартира в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 77 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу квартиры 3 + kk в кирпич…
$248,575
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Квартира в Чески-Крумлов, Чехия
Квартира
Чески-Крумлов, Чехия
Площадь 270 м²
Отель 270 m² в центре города Чешский Крумлов Год постройки — 2008 18 кроватей. 8 номеров
$840,152
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Czech Village s.r.o
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Дом в Lipno nad Vltavou, Чехия
Дом
Lipno nad Vltavou, Чехия
Площадь 167 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предлагает вам продажу яркого, оборудованного жило…
Цена по запросу
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Дом в Laziste, Чехия
Дом
Laziste, Чехия
Площадь 150 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу всего двойного дома в де…
$160,736
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Квартира 3 комнаты в okres Plzen mesto, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Plzen mesto, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома — Дом прошел полную реконструкцию. — Новый лифт…
$210,080
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Квартира в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 62 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу яркого отремонтированног…
$185,186
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Квартира 4 комнаты в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира 4 комнаты
okres Ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 47 м²
Продается квартира с балконом, планировкой 3+кк, общей площадью 47.27м2. Квартира расположен…
$132,656
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Дом в Radomysl, Чехия
Дом
Radomysl, Чехия
Площадь 134 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу уютного семейного дома (…
$99,158
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Квартира в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 75 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Это дает вам возможность приобрести красивую светлую …
$294,305
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Квартира 3 комнаты в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Продается квартира планировкой 2+kk с лоджией, общей площадью 49,3 m2, расположенная на 4м э…
$153,659
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Дом в Lhenice, Чехия
Дом
Lhenice, Чехия
Площадь 148 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Продать семейный дом 4+кк с террасой, садовым домом и…
Цена по запросу
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Дом в Petruv Dvur, Чехия
Дом
Petruv Dvur, Чехия
Площадь 550 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Бывшая мельница Petr's Court предоставляет вам отрест…
Цена по запросу
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Дом в Otevek, Чехия
Дом
Otevek, Чехия
Площадь 267 м²
Думреальность. Ваши электронные письма 1) Просторный и светлый семейный дом с 2012 года в ви…
$629,360
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Дом в Lipi, Чехия
Дом
Lipi, Чехия
Площадь 109 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу семейного дома 3 + kk с …
$384,815
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Квартира в Lhenice, Чехия
Квартира
Lhenice, Чехия
Площадь 52 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу квартиры 2 + 1 с балконо…
$84,156
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Дом в okres Ceske Budejovice, Чехия
Дом
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 101 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам покупку двух квартирных единиц с…
$248,575
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Квартира в Чески-Крумлов, Чехия
Квартира
Чески-Крумлов, Чехия
Площадь 320 м²
Отель находится в самом центре курортного города Чешский Крумлов Отличное тех состояние На с…
$883,817
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Квартира 2 комнаты в Svahy, Чехия
Квартира 2 комнаты
Svahy, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Предлагаем на продажу современную квартиру площадью 2+1 (около 79 м2) в семейном доме в План…
$80,760
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Дом в Majdalena, Чехия
Дом
Majdalena, Чехия
Площадь 18 720 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу сельскохозяйственного об…
$528,164
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Квартира в Cepice, Чехия
Квартира
Cepice, Чехия
Площадь 110 м²
Для любителей Шумавы и реки Отава предлагаем на продажу семейный дом в деревне Чепице, котор…
$127,158
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Дом в Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
Площадь 3 929 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предлагает вам продажу красивого, ухоженного ферме…
$588,565
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Квартира 2 комнаты в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается просторная квартира после капитального ремонта. Квартира располагает планировкой 2…
$148,132
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