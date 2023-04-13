Купить квартира-студия на Кипре

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12 объектов найдено
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Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
Количество этажей 3
€ 140,000
Апартамент В-102 — это удобная и современная квартира-студия в центре Пафоса в комплек…
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 ванных комнат
55 м²
8/10 Этаж
€ 69,675
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 ванных комнат
50 м²
3/10 Этаж
€ 79,122
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
8/10 Этаж
€ 58,549
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
12/13 Этаж
€ 120,998
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
Студия 1 спальня
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
Количество этажей 9
€ 82,952
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Студия 1 спальня
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
Количество этажей 2
€ 87,485
Студия 1 комната
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
Количество этажей 2
€ 125,711
Студия в новом шикарном комплексе с видом на Средиземное море с отличным инвестиционным поте…
Студия 1 комната
Орунта, Кипр
1 Количество комнат
25 м²
€ 105,000
Подержанная студия для продажи в немецко-средиземноморской провинции Лимассол, с 25 т.м. Инт…
Студия 1 комната
Орунта, Кипр
1 Количество комнат
37 м²
€ 145,000
Продается студия в Протарасе - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 37 кв.м крытых площ…
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