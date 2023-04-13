Купить комнату на Кипре

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97 объектов найдено
Комната 1 спальняв Ларнака, Кипр
Комната 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² Количество этажей 2
€ 170,059
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 360,000
Продается в стадии строительства независимый дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 350,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
Комната 3 комнатыв Mesogi, Кипр
Комната 3 комнаты
Mesogi, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 370,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
Комната 3 комнатыв Орунта, Кипр
Комната 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 145 м²
€ 225,000
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Лакатамии - провинции Никосия, площадью 1…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 157 м²
€ 225,000
Продается отдельная трехкомнатная квартира в провинции Клерус - Никосия, в тихом тихом район…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 177 м²
€ 225,000
Продается отдельная трехкомнатная квартира в провинции Клерус - Никосия, в тихом тихом новом…
Комната 4 комнатыв Орунта, Кипр
Комната 4 комнаты
Орунта, Кипр
4 Количество комнат 139 м²
€ 235,000
Полунезависимый угловой дом с четырьмя спальнями на продажу в Чери - провинция Никосия, с 13…
Комната 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 350 м²
€ 420,000
Продается двухквартирный дом с четырьмя спальнями и офис в Энгоми, недалеко от государственн…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 170 м²
€ 265,000
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, на…
Комната 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 183 м²
€ 550,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
Комната 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 325 м²
€ 720,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в районе Дасуполис в Строволосе - провин…
Комната 3 комнатыв Кипр, Кипр
Комната 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 182 м²
€ 318,000
Продается независимый современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стади…
Комната 3 комнатыв Кипр, Кипр
Комната 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 179 м²
€ 314,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 193 м²
€ 337,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис - или комната обслуживан…
Комната 3 комнатыв Кипр, Кипр
Комната 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 191 м²
€ 334,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 193 м²
€ 340,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
Комната 3 комнатыв Орунта, Кипр
Комната 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 181 м²
€ 323,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
Комната 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 152 м²
€ 274,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 151 м²
€ 273,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
Комната 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 150 м²
€ 274,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 3 комнатыв Орунта, Кипр
Комната 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 149 м²
€ 269,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 138 м²
€ 260,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 3 комнатыв Кипр, Кипр
Комната 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 186 м²
€ 325,000
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia - Nicosia province, under constr…
Комната 3 комнатыв Орунта, Кипр
Комната 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 186 м²
€ 323,000
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia - Nicosia province, under constr…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 184 м²
€ 341,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинция Никосия, в ста…
Комната 3 комнатыв Кипр, Кипр
Комната 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 184 м²
€ 325,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
Комната 6 комнатв Лимасол, Кипр
Комната 6 комнат
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 240 м²
€ 950,000
Роскошный четырехкомнатный дом на продажу плюс комната и кабинет горничной, в районе ВСП в С…
Комната 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 180 м²
€ 265,000
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Каллитее - провинция Никосия, в с…
Комната 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 180 м²
€ 265,000
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Каллитее - провинция Никосия, в с…

Параметры недвижимости на Кипре

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